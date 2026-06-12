Отследить "Орешник" мы не можем: эксперт объяснил, как Украина узнает о пусках

Главное: Технические ограничения: Украина не может отслеживать полет "Орешника", поскольку имеющиеся радары фиксируют цель только на финальной стадии полета.

Украина не может отслеживать полет "Орешника", поскольку имеющиеся радары фиксируют цель только на финальной стадии полета. Предупреждение о пусках: Информацию о подготовке к ударам баллистикой заблаговременно передают западные партнеры и украинская агентурная разведка.

Информацию о подготовке к ударам баллистикой заблаговременно передают западные партнеры и украинская агентурная разведка. Информационная гигиена: Доверять стоит только официальным источникам, ведь мониторинговые Telegram-каналы часто ошибаются, неправильно трактуя данные.

Почему Украина не может отследить "Орешник"

По словам аналитика, главная проблема заключается в отсутствии систем обнаружения, способных фиксировать баллистику на такой высоте и глубине. Имеющиеся радары AN/MPQ-65 могут заметить цель на расстоянии 160-180 километров и высоте 30-36 километров.

Поскольку баллистическая ракета средней дальности поднимается значительно выше, ее удается зафиксировать только, когда она попадает в зону действия радиолокационных станций.

"Однако это по сути финальная часть ее полета", - отметил Земляной.

Фото: аналитик объяснил, почему Украина сама не фиксирует "Орешник" (Инфографика РБК-Украина)

Откуда военные узнают о пусках

Информацию о подготовке пусков "Орешника" и другой баллистики Украина оперативно получает от западных партнеров благодаря их разведывательным системам.

"Это позволяет Воздушным силам ВСУ информировать население и военных еще до того, как ракета войдет в воздушное пространство страны, или же до того, как она пересечет линию фронта", - пояснил Земляной.

Кроме того, работает украинская агентурная разведка, поэтому военно-политическое руководство знает о планах врага заранее.

"Однако на техническом уровне отследить саму ракету мы сейчас не можем", - добавил эксперт.

Кому стоит доверять во время тревоги

Земляной призывает ориентироваться исключительно на официальные сообщения Воздушных сил ВСУ, представителей украинской власти и иностранных партнеров. Мониторинговые Telegram-каналы часто ошибаются, неправильно трактуя полученную информацию.

"Собственно вчера Воздушные силы сообщали об угрозе баллистики, не указывая тип. Кажется, как раз была работа вражеской баллистики из комплексов С-400. А мониторинговые каналы начали писать об "Орешнике", - привел пример Земляной.

Больше о том, действительно ли российский "Орешник" так страшен, как его рисует Кремль, читайте в отдельном материале РБК-Украина.