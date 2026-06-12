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Отследить "Орешник" мы не можем: эксперт объяснил, как Украина узнает о пусках

12:23 12.06.2026 Пт
3 мин
Кто помогает Украине узнать, был ли пуск "Орешника"?
aimg Дмитрий Левицкий aimg Антон Земляной Эксперт
Фото: как Украина узнает о пусках "Орешника" (росСМИ)

Украина пока не имеет технических средств, чтобы самостоятельно отслеживать пуски российской ракеты "Орешник". Но украинские военные все же узнают об угрозе.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал старший аналитик Украинского центра безопасности и сотрудничества Антон Земляной.

Главное:

  • Технические ограничения: Украина не может отслеживать полет "Орешника", поскольку имеющиеся радары фиксируют цель только на финальной стадии полета.
  • Предупреждение о пусках: Информацию о подготовке к ударам баллистикой заблаговременно передают западные партнеры и украинская агентурная разведка.
  • Информационная гигиена: Доверять стоит только официальным источникам, ведь мониторинговые Telegram-каналы часто ошибаются, неправильно трактуя данные.

Почему Украина не может отследить "Орешник"

По словам аналитика, главная проблема заключается в отсутствии систем обнаружения, способных фиксировать баллистику на такой высоте и глубине. Имеющиеся радары AN/MPQ-65 могут заметить цель на расстоянии 160-180 километров и высоте 30-36 километров.

Поскольку баллистическая ракета средней дальности поднимается значительно выше, ее удается зафиксировать только, когда она попадает в зону действия радиолокационных станций.

"Однако это по сути финальная часть ее полета", - отметил Земляной.

Читайте также: Высокая угроза "Орешника": Воздушные силы срочно обратились к украинцам

Фото: аналитик объяснил, почему Украина сама не фиксирует "Орешник" (Инфографика РБК-Украина)

Откуда военные узнают о пусках

Информацию о подготовке пусков "Орешника" и другой баллистики Украина оперативно получает от западных партнеров благодаря их разведывательным системам.

"Это позволяет Воздушным силам ВСУ информировать население и военных еще до того, как ракета войдет в воздушное пространство страны, или же до того, как она пересечет линию фронта", - пояснил Земляной.

Кроме того, работает украинская агентурная разведка, поэтому военно-политическое руководство знает о планах врага заранее.

"Однако на техническом уровне отследить саму ракету мы сейчас не можем", - добавил эксперт.

Кому стоит доверять во время тревоги

Земляной призывает ориентироваться исключительно на официальные сообщения Воздушных сил ВСУ, представителей украинской власти и иностранных партнеров. Мониторинговые Telegram-каналы часто ошибаются, неправильно трактуя полученную информацию.

"Собственно вчера Воздушные силы сообщали об угрозе баллистики, не указывая тип. Кажется, как раз была работа вражеской баллистики из комплексов С-400. А мониторинговые каналы начали писать об "Орешнике", - привел пример Земляной.

Больше о том, действительно ли российский "Орешник" так страшен, как его рисует Кремль, читайте в отдельном материале РБК-Украина.

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