Відразу після виходу із СІЗО. Суд знову обрав запобіжний захід ексрозвіднику Червінському
Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід колишньому розвіднику Роману Червінському у справі про хабар на 100 тисяч доларів. Його помістили під домашній арешт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Таким чином суд задовольнив прохання прокурорів, які пропонували домашній арешт для Червінського.
У ході судового засідання нардепи Петро Порошенко, Ірина Геращенко, Вікторія Сюмар та колишній політв'язень Володимир Балух заявляли про бажання взяти Червінського на поруки.
Зазначимо, колишній розвідник вийшов із СІЗО під заставу у розмірі 9 млн гривень лише вчора, 17 липня.
Суд перед цим заарештував Червінського, оскільки його підозрюють в організації невдалої операції, яка призвела до російського удару по аеродрому "Канатове" у Кіровоградській області у липні 2022 року. Внаслідок такої атаки загинув командир військової частини, також були поранені.
Справа про хабар
Нагадаємо, у грудні минулого року стало відомо, що Червінського підозрюють у спробі отримати хабар у розмірі 100 тисяч доларів.
За версією правоохоронців, він нібито представився підприємцю впливовим чиновником Державної фіскальної служби і вимагав у того 100 тисяч доларів за повернення вилученої партії тютюнових виробів.
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