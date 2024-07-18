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Відразу після виходу із СІЗО. Суд знову обрав запобіжний захід ексрозвіднику Червінському

Київ, Четвер 18 липня 2024 18:42
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Відразу після виходу із СІЗО. Суд знову обрав запобіжний захід ексрозвіднику Червінському Фото: колишній розвідник Роман Червінський (suspilne media)
Автор: Іван Носальський

Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід колишньому розвіднику Роману Червінському у справі про хабар на 100 тисяч доларів. Його помістили під домашній арешт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Таким чином суд задовольнив прохання прокурорів, які пропонували домашній арешт для Червінського.

У ході судового засідання нардепи Петро Порошенко, Ірина Геращенко, Вікторія Сюмар та колишній політв'язень Володимир Балух заявляли про бажання взяти Червінського на поруки.

Зазначимо, колишній розвідник вийшов із СІЗО під заставу у розмірі 9 млн гривень лише вчора, 17 липня.

Суд перед цим заарештував Червінського, оскільки його підозрюють в організації невдалої операції, яка призвела до російського удару по аеродрому "Канатове" у Кіровоградській області у липні 2022 року. Внаслідок такої атаки загинув командир військової частини, також були поранені.

Справа про хабар

Нагадаємо, у грудні минулого року стало відомо, що Червінського підозрюють у спробі отримати хабар у розмірі 100 тисяч доларів.

За версією правоохоронців, він нібито представився підприємцю впливовим чиновником Державної фіскальної служби і вимагав у того 100 тисяч доларів за повернення вилученої партії тютюнових виробів.

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