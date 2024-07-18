Відразу після виходу із СІЗО. Суд знову обрав запобіжний захід ексрозвіднику Червінському

Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід колишньому розвіднику Роману Червінському у справі про хабар на 100 тисяч доларів. Його помістили під домашній арешт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне ".

Суд перед цим заарештував Червінського, оскільки його підозрюють в організації невдалої операції, яка призвела до російського удару по аеродрому "Канатове" у Кіровоградській області у липні 2022 року. Внаслідок такої атаки загинув командир військової частини, також були поранені.

Зазначимо, колишній розвідник вийшов із СІЗО під заставу у розмірі 9 млн гривень лише вчора, 17 липня.

У ході судового засідання нардепи Петро Порошенко, Ірина Геращенко, Вікторія Сюмар та колишній політв'язень Володимир Балух заявляли про бажання взяти Червінського на поруки.

Таким чином суд задовольнив прохання прокурорів, які пропонували домашній арешт для Червінського.

Справа про хабар

Нагадаємо, у грудні минулого року стало відомо, що Червінського підозрюють у спробі отримати хабар у розмірі 100 тисяч доларів.

За версією правоохоронців, він нібито представився підприємцю впливовим чиновником Державної фіскальної служби і вимагав у того 100 тисяч доларів за повернення вилученої партії тютюнових виробів.

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