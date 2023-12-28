ua en ru
Чт, 28 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Выдавал себя за чиновника ГФС. Экс-разведчика Червинского подозревают в схеме на 100 тысяч долларов

Киев, Четверг 28 декабря 2023 16:58
UA EN RU
Выдавал себя за чиновника ГФС. Экс-разведчика Червинского подозревают в схеме на 100 тысяч долларов Фото: Роман Червинский (suspilne.media)
Автор: Дмитрий Левицкий, Юлия Акимова

Правоохранители сообщили о подозрении гражданину, который, выдавая себя за влиятельного чиновника Государственной фискальной службы Украины, пытался выманить у бизнесмена 100 тысяч долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

По данным источников РБК-Украина, подозрение получил экс-разведчик Роман Червинский, являющийся фигурантом скандального дела о российском ударе по аэродрому под Кропивницким.

Следствие установило, что в июле 2020 года Червинский, выдавая себя за влиятельное должностное лицо ГФС, совместно с другими лицами пытался завладеть средствами предпринимателя в сумме 100 тысяч долларов, обещая "решить вопрос".

"Он обещал решить вопрос возвращения предпринимателю задержанной партии табачных изделий путем передачи этих средств служащим Государственной фискальной и Государственной налоговой служб Украины", - рассказали в Офисе генпрокурора.

Так, Червинского подозревают в законченном покушении на завладение чужим имуществом путем обмана, в особо крупных размерах, совершенном по предварительному сговору группой лиц. В случае доказательства вины ему грозит лишение свободы сроком от трех до восьми лет.

Кто такой Роман Червинский

В апреле этого года Служба безопасности Украины сообщила о подозрении украинскому разведчику Роману Червинскому по делу о неудачной операции, которая привела к российскому удару по аэродрому "Канатово" в Кировоградской области. Его задержали.

Как отмечали в СБУ, Червинский вместе с другими лицами самовольно и без согласования решили провести "спецоперацию", в рамках которой они должны были завладеть российским военным самолетом. Российский пилот якобы согласился на предложение перейти на сторону Украины.

В результате враг получил данные о размещении на аэродроме "Канатово" личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов и обстрелял аэродром. В результате этого удара погиб командир воинской части, а еще 17 военных получили ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
шахраї мошенническая схема Офис Генпрокурора
NEWS
Юсов о прогнозах о ВСУ в Крыму: осуществились, украинцы были там в этом году
Юсов о прогнозах о ВСУ в Крыму: осуществились, украинцы были там в этом году
DAILY
Пошло не по плану. Что помешало Украине прорвать фронт и чего ждать от войны в 2024 году
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Пошло не по плану. Что помешало Украине прорвать фронт и чего ждать от войны в 2024 году