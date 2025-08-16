Сразу мирная сделка без перемирия? В ОП отреагировали на изменение риторики Трампа

Напомним, что Трамп после встречи с российским диктатором Владимиром Путин заявил, что хотел бы сразу заключить мирное соглашение, а не соглашение о прекращении огня.

"Все пришли к согласию, что лучший способ положить конец ужасной войне между Россией и Украиной - это перейти непосредственно к мирному соглашению, которое положит конец войне, а не просто к соглашению о прекращении огня, которое часто не выполняется", - написал он в Truth Social.

По сообщениям СМИ, именно Путин не хочет перемирия и предпочитает всеобъемлющее соглашение для прекращения войны. Но другие медиа писали, что Трамп и Путин якобы договорились о перемирии в небе до трехсторонней встречи лидеров.

Однако советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин отмечает, что Украина "еще ничего об этом не слышала".

Реакция ОП

"Это видение (позиция Трампа, - ред.) может быть предметом обсуждения. Наше видение: сначала прекращение огня, а потом все остальное", - сказал он.

По словам Лещенко, после прекращения огня открывается пространство для дипломатии. В противном случае это создает риски для Украины.

"Фактически мы можем призывать какие-то модели на десятилетия вперед, исходя просто из временного преимущества или ситуации на поле боя, где, условно говоря, 10 российских военнослужащих пешком зашли на позиции. На карте это будет отображаться как потерянная территория, на самом деле все это будет ликвидировано в течение менее одной недели", - сказал Лещенко.

Он пояснил, что логика Украины заключается в том, чтобы зафиксировать линию огня, прекратить бои, а тогда говорить о потенциальном мирном соглашении.