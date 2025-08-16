Трамп и Путин договорились о перемирии в небе? Что говорят у Зеленского

Украинская сторона "ничего не слышала" о так называемом воздушном перемирии, о котором якобы договорились президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий советника президента Украины по коммуникациям Дмитрия Литвина в X (Twitter).

Литвин оставил комментарий под публикацией журналиста The Economist Оливера Кэррола. Корреспондент со ссылкой на источники написал, что якобы во время встречи Трампа и Путина была достигнута предварительная договоренность о "воздушном перемирии" до трехсторонней встречи лидеров.

"Мы считаем, что небо даст сигнал о предварительных результатах этих переговоров. Следующая неделя будет интересной", - заявил собеседник Кэррола.

Однако Литвин отмечает, что Украина "еще ничего об этом не слышала".



Фото: комментарий Литвина под постом Кэрролла (x.com/olliecarroll)

По словам журналиста Axios Барака Равида, Трамп якобы сказал Зеленскому и лидерам НАТО, что Путин не хочет перемирия и предпочитает всеобъемлющее соглашение для прекращения войны.

Как пишет журналист, Трамп сказал: "Я думаю, что быстрое мирное соглашение лучше прекращения огня".