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Отправка европейских войск и не только. В Литве назвали гарантии безопасности для Украины

Фото: Кястутис Будрис, глава МИД Литвы (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Литва предложила пять гарантий безопасности, которые необходимо предоставить Украине. В частности, речь об отправке европейских войск.

Как передает РБК-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис.

Он отметил, что первая гарантия безопасности - это долговременная поддержка Украины от Евросоюза. В частности, в этом году "40 млрд евро - это минимум". 

"Второй элемент - это европейские войска в Украине с американской поддержкой. Это важный элемент", - добавил министр. 

Третий элемент, по его словам, - продолжение давления на Россию при помощи санкций. Также Будрис предлагает арестовать замороженные активы РФ. 

Четвертое - обеспечение юридической ответственности для России. Также страна-агрессор должна возместить ущерб. 

Будрис добавил, что пятым элементом потенциальных гарантий для Украины может стать ускоренное вступление Украины в ЕС. В Брюсселе считают, что этого можно достичь уже в 2030 году. 

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял о двух вариантах гарантий безопасности. Первый - это членство Украины в НАТО. По мнению главы государства, это - самый "дешевый" вариант гарантий для Запада.

Но против членства Украины в НАТО пока выступают США, о чем в том числе заявлял президент Дональд Трамп.

При этом второй вариант - это значительное усиление украинской армии. Это, в частности, предусматривает увеличение количества солдат и отправку дополнительной военной помощи.

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