Отправка европейских войск и не только. В Литве назвали гарантии безопасности для Украины

Литва предложила пять гарантий безопасности, которые необходимо предоставить Украине. В частности, речь об отправке европейских войск.
Как передает РБК-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис.
Он отметил, что первая гарантия безопасности - это долговременная поддержка Украины от Евросоюза. В частности, в этом году "40 млрд евро - это минимум".
"Второй элемент - это европейские войска в Украине с американской поддержкой. Это важный элемент", - добавил министр.
Третий элемент, по его словам, - продолжение давления на Россию при помощи санкций. Также Будрис предлагает арестовать замороженные активы РФ.
Четвертое - обеспечение юридической ответственности для России. Также страна-агрессор должна возместить ущерб.
Будрис добавил, что пятым элементом потенциальных гарантий для Украины может стать ускоренное вступление Украины в ЕС. В Брюсселе считают, что этого можно достичь уже в 2030 году.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял о двух вариантах гарантий безопасности. Первый - это членство Украины в НАТО. По мнению главы государства, это - самый "дешевый" вариант гарантий для Запада.
Но против членства Украины в НАТО пока выступают США, о чем в том числе заявлял президент Дональд Трамп.
При этом второй вариант - это значительное усиление украинской армии. Это, в частности, предусматривает увеличение количества солдат и отправку дополнительной военной помощи.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.