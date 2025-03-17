Отправка европейских войск и не только. В Литве назвали гарантии безопасности для Украины

Он отметил, что первая гарантия безопасности - это долговременная поддержка Украины от Евросоюза. В частности, в этом году "40 млрд евро - это минимум".

"Второй элемент - это европейские войска в Украине с американской поддержкой. Это важный элемент", - добавил министр.

Третий элемент, по его словам, - продолжение давления на Россию при помощи санкций. Также Будрис предлагает арестовать замороженные активы РФ.

Четвертое - обеспечение юридической ответственности для России. Также страна-агрессор должна возместить ущерб.

Будрис добавил, что пятым элементом потенциальных гарантий для Украины может стать ускоренное вступление Украины в ЕС. В Брюсселе считают, что этого можно достичь уже в 2030 году.