Зеленский назвал "план Б" на случай, если Украину не примут в НАТО
Украине потребуется значительно усилить армию в случае, если ее не примут в НАТО. В частности, речь об удвоении численности военнослужащих.
Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью The Economist.
Он отметил, что вопрос того, какими будут гарантии безопасности для Украины, сейчас полностью зависит от президента США Дональда Трампа. При этом садиться за стол переговоров с Россией со слабыми гарантиями опасно.
"Если Украина не будет в НАТО, это значит, что Украина будет строить НАТО на своей территории. Значит, нам нужна такая же многочисленная армия, как сегодня у россиян. А для всего этого нам нужны оружие и деньги. И мы будем просить об этом США", - подчеркнул глава государства.
По словам Зеленского, это и является "план Б" на случай, если Украина не станет частью НАТО.
"Нам не нужны никакие армии в мире. Нам нужна своя армия, но мы должны удвоить ее. Удвоить. Чтобы быть на одном уровне с российской армией", - заявил Зеленский.
Президент уточнил, что для того, чтобы удвоить армию, Украине понадобятся деньги и военное снаряжение. Таким образом, Европа может помочь с финансированием, а США - "с некоторыми конкретными видами оружия". Речь, в частности, о дальнобойных ракетах и системах противовоздушной обороны Patriot.
Гарантии безопасности для Украины
Напомним, Украина неоднократно настаивала на необходимости гарантий безопасности, которые позволят предотвратить повторное нападение России.
Как отмечал президент Украины Владимир Зеленский, вступление Украины в НАТО станет для Запада "самым дешевым" вариантом гарантий безопасности.
При этом глава украинского государства отмечал, что любые гарантии безопасности, в которых не задействованы США, являются слабыми.
Также он исключал уменьшение численности украинской армии даже в случае, если Украину все же пригласят в Североатлантический альянс.
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