Відправка європейських військ і не тільки. У Литві назвали гарантії безпеки для України

Він зазначив, що перша гарантія безпеки - це довготривала підтримка України від Євросоюзу. Зокрема, цього року "40 млрд євро - це мінімум".

"Другий елемент - це європейські війська в Україні з американською підтримкою. Це важливий елемент", - додав міністр.

Третій елемент, за його словами, - продовження тиску на Росію за допомогою санкцій. Також Будріс пропонує заарештувати заморожені активи РФ.

Четверте - забезпечення юридичної відповідальності для Росії. Також країна-агресор повинна відшкодувати збитки.

Будріс додав, що п'ятим елементом потенційних гарантій для України може стати прискорений вступ України до ЄС. У Брюсселі вважають, що цього можна досягти вже у 2030 році.