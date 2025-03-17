UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Відправка європейських військ і не тільки. У Литві назвали гарантії безпеки для України

Фото: Кястутіс Будріс, голова МЗС Литви (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Литва запропонувала п'ять гарантій безпеки, які необхідно надати Україні. Зокрема, йдеться про відправку європейських військ.

Як передає РБК-Україна, про це заявив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс.

Він зазначив, що перша гарантія безпеки - це довготривала підтримка України від Євросоюзу. Зокрема, цього року "40 млрд євро - це мінімум".

"Другий елемент - це європейські війська в Україні з американською підтримкою. Це важливий елемент", - додав міністр.

Третій елемент, за його словами, - продовження тиску на Росію за допомогою санкцій. Також Будріс пропонує заарештувати заморожені активи РФ.

Четверте - забезпечення юридичної відповідальності для Росії. Також країна-агресор повинна відшкодувати збитки.

Будріс додав, що п'ятим елементом потенційних гарантій для України може стати прискорений вступ України до ЄС. У Брюсселі вважають, що цього можна досягти вже у 2030 році.

Гарантії безпеки для України

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв про два варіанти гарантій безпеки. Перший - це членство України в НАТО. На думку глави держави, це - "найдешевший" варіант гарантій для Заходу.

Але проти членства України в НАТО поки що виступають США, про що, зокрема, заявляв президент Дональд Трамп.

При цьому другий варіант - це значне посилення української армії. Це, зокрема, передбачає збільшення кількості солдатів і відправку додаткової військової допомоги.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЄвросоюзРосійська ФедераціяЛитваДопомога УкраїніВійна в УкраїніГарантії безпеки