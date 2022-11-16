США назвали единственного ответственного за падение ракеты в Польше

США возлагают на РФ ответственность за ракетный инцидент в Польше вне зависимости от того, какими будут результаты расследования.

"Мы полностью доверяем расследованию польским правительством взрыва вблизи их границы с Украиной, и мы благодарны им за профессиональную и целенаправленную манеру, с которой они проводят это расследование. Мы не будем опережать их работу и оставаться на тесной связи с нашими польскими коллегами, поскольку мы еще собираем информацию", - говорится в сообщении.

В Белом Доме добавили, что не увидели ничего, что противоречило бы предварительной оценке президента Дуды о том, что этот взрыв, скорее всего, стал результатом упавшей в Польше украинской ракеты противовоздушной обороны.

Минобороны США будут продолжать оценивать и делиться любой новой информацией, как только она станет доступной. Также будут продолжать поддерживать тесную связь с украинцами относительно любой информации, которую они получат для дополнения картины.

"Тем не менее, какими бы ни были окончательные выводы, очевидно, что окончательно ответственной за этот трагический инцидент Россия, запустившая шквал ракет по Украине, специально предназначенных для целей по гражданской инфраструктуре. Украина имела и имеет полное право защищаться", - отметили в правительстве США