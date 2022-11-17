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Ответственность за взрыв ракеты в Польше лежит на России, - Трюдо

Новина українською →
Четверг 17 ноября 2022 01:05
Ответственность за взрыв ракеты в Польше лежит на России, - Трюдо Фото: Джастин Трюдо, премьер-министр Канады (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо подчеркивает, что ответственность за попадание ракеты на село в Польше и гибель двух граждан в результате взрыва лежит на Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CTV News.

В то же время глава канадского правительства заявил журналистам в кулуарах "G20" на Бали (Индонезия) о необходимости провести надлежащее расследование инцидента и собрать факты, чтобы "точно подтвердить, что произошло".

"Абсолютно ясно одно, была ли это прямая или косвенная ответственность - Россия несет ответственность за то, что произошло", - сказал он.

По словам Трюдо, вне зависимости от выводов этого расследования "мы знаем, что ответственность за все смерти - и не только в последние несколько дней, а в течение месяцев - лежит полностью на Владимире Путине".

Канадский премьер также объявил, что миссия по обучению украинских военных будет продлена до конца 2023 года. Обучение проходит в Великобритании в рамках операции "Объединение", которая продолжается с 2015 года.

Напомним, вчера, 15 ноября, в Польше СМИ сообщили о ракетном ударе РФ по селу Пшеводув, которое находится вблизи границы с Украиной. В результате атаки погибли люди.

Также РБК-Украина сообщало о том, что военные ВСУ сообщили США и союзникам, что они пытались перехватить российскую ракету вблизи места удара в Польше.

Также мы писали, что в Белом доме заявили, что США возлагают на РФ ответственность за ракетный инцидент в Польше вне зависимости от результатов расследования.

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Польша Канада Джастин Трюдо Взрыв Война России против Украины
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