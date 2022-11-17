Ответственность за взрыв ракеты в Польше лежит на России, - Трюдо
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо подчеркивает, что ответственность за попадание ракеты на село в Польше и гибель двух граждан в результате взрыва лежит на Российской Федерации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CTV News.
В то же время глава канадского правительства заявил журналистам в кулуарах "G20" на Бали (Индонезия) о необходимости провести надлежащее расследование инцидента и собрать факты, чтобы "точно подтвердить, что произошло".
"Абсолютно ясно одно, была ли это прямая или косвенная ответственность - Россия несет ответственность за то, что произошло", - сказал он.
По словам Трюдо, вне зависимости от выводов этого расследования "мы знаем, что ответственность за все смерти - и не только в последние несколько дней, а в течение месяцев - лежит полностью на Владимире Путине".
Канадский премьер также объявил, что миссия по обучению украинских военных будет продлена до конца 2023 года. Обучение проходит в Великобритании в рамках операции "Объединение", которая продолжается с 2015 года.
Напомним, вчера, 15 ноября, в Польше СМИ сообщили о ракетном ударе РФ по селу Пшеводув, которое находится вблизи границы с Украиной. В результате атаки погибли люди.
Также РБК-Украина сообщало о том, что военные ВСУ сообщили США и союзникам, что они пытались перехватить российскую ракету вблизи места удара в Польше.
Также мы писали, что в Белом доме заявили, что США возлагают на РФ ответственность за ракетный инцидент в Польше вне зависимости от результатов расследования.
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