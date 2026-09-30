Автономность как в iPhone: Samsung сменит главный минус Galaxy S27
Samsung готовит важное изменение для Galaxy S27 - техногигант просматривает подход к разработке прошивки флагманских смартфонов.
Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на технологического обозревателя Ice Universe.
По словам эксперта, модели Galaxy S27 уже в этом году перешли на стадию разработки и активного тестирования ПО - гораздо раньше, чем это происходило во время подготовки гаджетов предыдущего поколения.
Это свидетельствует о том, что Samsung уделяет гораздо больше времени на доработку системы One UI и сопутствующих программных функций для своих будущих флагманов.
По мере того, как Galaxy S27 series already entered software development and testing stage of year, earlyer yearly year.— Ice Universe (@UniverseIce) September 29, 2026
From what I've learned, Samsung HQ пытается сделать S27 series очень много времени для software optimization than previous generations.…
Главная цель корейского техногиганта - обеспечить "зрелый", "отшлифованный" и "стабильный" опыт пользования смартфонами с первого дня релиза.
Компания стремится выполнить максимально возможный объем работ по системной оптимизации еще до того, как устройства попадут в руки первых покупателей, и отказаться от практики выпуска нескольких последовательных обновлений для исправления ошибок после запуска.
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Почему качественная оптимизация важнее характеристик?
Эксперты отмечают, что аппаратное обеспечение любого смартфона не сможет раскрыть свой потенциал без должной оптимизации прошивки.
В качестве примера приводят ситуацию с автономностью Apple iPhone 18 Pro Max: несмотря на наличие аккумулятора емкостью 5 391 мАч, его время работы от одного заряда оказалось вполне сопоставимым с OnePlus 15, оснащенным значительно большей батареей на 7 300 мАч.
Даже если Samsung не сделает кардинального скачка в емкости аккумуляторов или характеристиках модулей камер для Galaxy S27, Galaxy S27 Pro и Galaxy S27 Ultra, самая глубокая программная настройка может дать заметный прирост в быстродействии, стабильности и способствовать энергоэффективности будущих гаджетов.