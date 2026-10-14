Samsung сэкономит на камерах в Galaxy A58: причина уже известна

Samsung Galaxy A58 может выйти без заметных улучшений камер - компания, вероятно, сохранит основные фотомодули предшественника.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на GalaxyClub .

Полный набор камер и устаревший макромодуль

Южнокорейский техногигант остается верен концепции сохранения проверенных компонентов, не добавляя полноценного телеобъектива для качественного оптического приближения.

По данным инсайдеров, Galaxy A58 получит следующий комплект фотомодулей:

Основная камера: 50 Мп с сенсором оптического формата 1/1,56 дюйма.

Ультраширокоугольный модуль: 12 Мп с сенсором 1/3,06 дюйма.

Фронтальная камера: 12 Мп с компактной матрицей 1/3,2 дюйма.

Макрокомера: 5 Мп.

Любопытно, что последний модуль макросъемки впервые появился еще в 2020 году у модели Galaxy A51. К моменту релиза Galaxy A58 этой технологической концепции исполнится уже 7 лет.

Эксперты называют такой сенсор "игрушечным" и "лишенным практической ценности" для повседневного использования.

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Причины экономии и прогнозируемые цены

Сохранность старых сенсоров связано со сложной ситуацией на рынке полупроводников.

Глобальный кризис в сфере оперативной памяти (DRAM) и стремительный рост стоимости компонентов вынуждают разработчиков удерживать себестоимость устройства за счет отказа от существенного апгрейда камер.

Официальный анонс Samsung Galaxy A58 ожидается весной 2027 года - ориентировочно в марте или апреле, несколько месяцев после выхода флагманской серии Galaxy S27.

Аналитики предполагают, что цена новинки может приблизиться к отметке в 600 евро, учитывая недавнее повышение рекомендуемой стоимости предшественника Galaxy A57 к 579 евро.