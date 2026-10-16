Бюджетник с фишками субфлагмана: Samsung показала новый Galaxy F70 5G

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на NotebookCheck .

Дизайн, экран и камеры

Официальная презентация смартфона намечена на воскресенье, 18 октября. По предварительной информации, ожидаемая цена устройства будет ориентировочно 211 долларов.

Экран новинки защищен прочным стеклом Corning Gorilla Glass Victus, которое обеспечивает высокую устойчивость к царапинам и падениям. Сам корпус выполнен с плоским пластиковым рамочным каркасом и каплеобразным вырезом во фронтальную камеру.

Технические характеристики дисплея и фотомодулей:

Экран: Super AMOLED-панель с разрешением Full HD+ (1080p+).

Основная камера: 50-мегапиксельный главный сенсор с системой оптической стабилизации изображения (OIS).

Вспомогательные модули: 5-мегапиксельный ультраширокоугольный объектив и 2-мегапиксельная макрокамера.

Селфи-камера: сенсор с разрешением 13 Мп.

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Производительность и автономность

Внутри Galaxy F70 5G установлен фирменный восьмиядерный процессор Samsung Exynos 1330, содержащий два высокопроизводительных ядра ARM Cortex-A78 и шесть энергоэффективных ядер Cortex-A55.

Автономную работу обеспечивает аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью до 25 Вт через порт USB-C.

Смартфон также оснащен чипом NFC для бесконтактных платежей и поддерживает функции подсветки и поиска объектов на экране Google Circle to Search.

Исчерпывающие спецификации и даты начала продаж будут объявлены в ходе официальной презентации.