Возмездие за "Охматдет" и Грозу: Зеленский подписал санкции против виновных в ракетном терроре

Украина ввела санкции против более 120 российских командиров, ответственных за ракетные удары по украинским городам, а также против религиозных деятелей РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой наОфис президента Украины.
Отмечается, что в санкционный список вошел 121 оккупант. Это командиры подразделений дальней авиации, военно-морского флота и ракетно-артиллерийских подразделений сухопутных войск РФ.
Именно эти лица организовывали и координировали атаки на украинские города с использованием ракет "Калибр", "Искандер-М" и крылатых ракет воздушного базирования.
По данным Офиса президента, эти подразделения причастны к ударам по детской больнице "Охматдет", торговому центру "Амстор" в Кременчуге, а также по жилым домам в Тернополе, Сумах, Чернигове и селе Гроза.
"Это один из первых случаев, когда нашим спецслужбам удалось четко идентифицировать более 100 конкретных лиц, которые непосредственно отдают приказы и осуществляют пуски ракет против Украины", - подчеркнул уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.
Отдельный пакет санкций касается девяти религиозных деятелей. Среди них - представители РПЦ и связанных структур, которые публично оправдывают вторжение России и призывают к убийству украинцев.
Украина планирует передать информацию об этих пакетах международным партнерам для синхронизации ограничений в других юрисдикциях.
Напомним, Украина продолжает системно вводить ограничения против лиц и компаний, поддерживающих российскую агрессию. Так, в начале апреля под санкции попали предприятия российского ВПК и структуры, причастные к строительству Керченского моста.
Ранее, в марте, президент подписал указы об ограничениях в отношении российских паралимпийцев, участвовавших в войне, а также против иранских компаний, обеспечивающих потребности армии РФ.
Кроме того, в конце февраля санкционный удар был нанесен по логистическим предприятиям РФ, которые обеспечивают доставку военных грузов на временно оккупированные территории Украины.