Відплата за "Охматдит" та Грозу: Зеленський підписав санкції проти винних у ракетному терорі

Україна запровадила санкції проти понад 120 російських командирів, відповідальних за ракетні удари по українських містах, а також проти релігійних діячів РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента України.
Зазначається, що до санкційного списку увійшов 121 окупант. Це командири підрозділів дальньої авіації, військово-морського флоту та ракетно-артилерійських підрозділів сухопутних військ РФ.
Саме ці особи організовували та координували атаки на українські міста з використанням ракет "Калібр", "Іскандер-М" та крилатих ракет повітряного базування.
За даними Офісу президента, ці підрозділи причетні до ударів по дитячій лікарні "Охматдит", торговому центру "Амстор" у Кременчуці, а також по житлових будинках у Тернополі, Сумах, Чернігові та селі Гроза.
"Це один із перших випадків, коли нашим спецслужбам вдалося чітко ідентифікувати понад 100 конкретних осіб, які безпосередньо віддають накази та здійснюють пуски ракет проти України", - наголосив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.
Окремий пакет санкцій стосується дев’яти релігійних діячів. Серед них - представники РПЦ та пов’язаних структур, які публічно виправдовують вторгнення Росії та закликають до вбивства українців.
Україна планує передати інформацію про ці пакети міжнародним партнерам для синхронізації обмежень в інших юрисдикціях.
Нагадаємо, Україна продовжує системно вводити обмеження проти осіб та компаній, що підтримують російську агресію. Так, на початку квітня під санкції потрапили підприємства російського ВПК та структури, причетні до будівництва Керченського мосту.
Раніше, у березні, президент підписав укази про обмеження щодо російських паралімпійців, які брали участь у війні, а також проти іранських компаній, що забезпечують потреби армії РФ.
Крім того, наприкінці лютого санкційний удар було завдано по логістичних підприємствах РФ, які забезпечують доставку військових вантажів на тимчасово окуповані території України.