Возмездие за "Охматдет" и Грозу: Зеленский подписал санкции против виновных в ракетном терроре

19:27 17.04.2026 Пт
Спецслужбам удалось идентифицировать убийц поименно
Сергей Козачук
Возмездие за "Охматдет" и Грозу: Зеленский подписал санкции против виновных в ракетном терроре Фото: последствия атаки на "Охматдет" (Getty Images)

Украина ввела санкции против более 120 российских командиров, ответственных за ракетные удары по украинским городам, а также против религиозных деятелей РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой наОфис президента Украины.

Кто попал под ограничения

Отмечается, что в санкционный список вошел 121 оккупант. Это командиры подразделений дальней авиации, военно-морского флота и ракетно-артиллерийских подразделений сухопутных войск РФ.

Именно эти лица организовывали и координировали атаки на украинские города с использованием ракет "Калибр", "Искандер-М" и крылатых ракет воздушного базирования.

По данным Офиса президента, эти подразделения причастны к ударам по детской больнице "Охматдет", торговому центру "Амстор" в Кременчуге, а также по жилым домам в Тернополе, Сумах, Чернигове и селе Гроза.

"Это один из первых случаев, когда нашим спецслужбам удалось четко идентифицировать более 100 конкретных лиц, которые непосредственно отдают приказы и осуществляют пуски ракет против Украины", - подчеркнул уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Санкции против пропагандистов

Отдельный пакет санкций касается девяти религиозных деятелей. Среди них - представители РПЦ и связанных структур, которые публично оправдывают вторжение России и призывают к убийству украинцев.

Украина планирует передать информацию об этих пакетах международным партнерам для синхронизации ограничений в других юрисдикциях.

Усиление санкционного давления

Напомним, Украина продолжает системно вводить ограничения против лиц и компаний, поддерживающих российскую агрессию. Так, в начале апреля под санкции попали предприятия российского ВПК и структуры, причастные к строительству Керченского моста.

Ранее, в марте, президент подписал указы об ограничениях в отношении российских паралимпийцев, участвовавших в войне, а также против иранских компаний, обеспечивающих потребности армии РФ.

Кроме того, в конце февраля санкционный удар был нанесен по логистическим предприятиям РФ, которые обеспечивают доставку военных грузов на временно оккупированные территории Украины.

Обвалятся ли цены на АЗС в Украине после заявления Ирана: прогноз эксперта
Обвалятся ли цены на АЗС в Украине после заявления Ирана: прогноз эксперта
"Мне прилетело в дом". Репортаж из Дружковки, где воду черпают из луж, а за людьми охотятся КАБы
"Мне прилетело в дом". Репортаж из Дружковки, где воду черпают из луж, а за людьми охотятся КАБы