Відплата за "Охматдит" та Грозу: Зеленський підписав санкції проти винних у ракетному терорі

Україна запровадила санкції проти понад 120 російських командирів, відповідальних за ракетні удари по українських містах, а також проти релігійних діячів РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оф іс президента України .

Хто потрапив під обмеження

Зазначається, що до санкційного списку увійшов 121 окупант. Це командири підрозділів дальньої авіації, військово-морського флоту та ракетно-артилерійських підрозділів сухопутних військ РФ.

Саме ці особи організовували та координували атаки на українські міста з використанням ракет "Калібр", "Іскандер-М" та крилатих ракет повітряного базування.

За даними Офісу президента, ці підрозділи причетні до ударів по дитячій лікарні "Охматдит", торговому центру "Амстор" у Кременчуці, а також по житлових будинках у Тернополі, Сумах, Чернігові та селі Гроза.

"Це один із перших випадків, коли нашим спецслужбам вдалося чітко ідентифікувати понад 100 конкретних осіб, які безпосередньо віддають накази та здійснюють пуски ракет проти України", - наголосив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Санкції проти пропагандистів

Окремий пакет санкцій стосується дев’яти релігійних діячів. Серед них - представники РПЦ та пов’язаних структур, які публічно виправдовують вторгнення Росії та закликають до вбивства українців.

Україна планує передати інформацію про ці пакети міжнародним партнерам для синхронізації обмежень в інших юрисдикціях.