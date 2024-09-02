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Известному киевскому блогеру избрали меру пресечения

Киев, Понедельник 02 сентября 2024 18:46
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Известному киевскому блогеру избрали меру пресечения Фото: Александр Слобоженко (скриншот видео)
Автор: Иван Носальский

Суд избрал киевскому блоггеру меру пресечения в виде содержания под стражей. Он находится в розыске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора в Telegram.

Правоохранители не раскрывают имя подозреваемого, но, как сообщали ранее источники РБК-Украина, речь об Александре Слобоженко, который является основателем компании Traffic Devils.

По информации Офиса генпрокурора, сообщнику блогера изменили меру пресечения на содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 45 млн 420 тысяч гривен. Его арестовали в зале суда.



Что предшествовало

Напомним, ранее стало известно, что киевского блогера подозревают в неуплате налогов в размере 213 млн гривен и легализации имущества, полученного преступным путем.

По данным следствия, часть из этих средств блогер мог легализовать при помощи покупки элитных объектов недвижимости и автомобилей премиум класса.

Он мог скрывать свои доходы путем перевода средств в криптовалюту с использованием платежных систем и электронных кошельков.

К слову, ранее СБУ задержала двух блогеров, которые обнародовали в сети видео с позициями украинских защитников.

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