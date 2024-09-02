Відомому київському блогеру обрали запобіжний захід

Суд обрав київському блогеру запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Він перебуває у розшуку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора в Telegram.

Правоохоронці не розкривають ім'я підозрюваного, але, як повідомляли раніше джерела РБК-Україна, йдеться про Олександра Слобоженка, який є засновником компанії Traffic Devils. За інформацією Офісу генпрокурора, спільнику блогера змінили запобіжний захід на утримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 45 млн 420 тисяч гривень. Його заарештували у залі суду.

