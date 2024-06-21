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СБУ задержала двух блогеров, которые "засветили" в сети позиции ВСУ

Запорожье, Пятница 21 июня 2024 11:04
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СБУ задержала двух блогеров, которые "засветили" в сети позиции ВСУ Фото: блогеры слили в сеть позиции украинских войск (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталья Юрченко

Два блогера сознательно "засветили" в сети позиции украинских войск и передвижение техники. Им грозит тюрьма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

Один из фигурантов проживает в Запорожье и является администратором Telegram-канала с аудиторией около 140 тысяч пользователей.

Для "раскрутки" канала мужчина опубликовал видео, на котором было видно расположение огневой позиции ВСУ в Купянском районе Харьковской области. Также он показал запись, где видны оборонительные линии украинских войск в районе населенного пункта Работино Запорожской области.

Также блогер транслировал перемещение бронетехники и артиллерийских систем в одном из регионов Украины.

СБУ задержала блогера на горячем, когда он собирался опубликовать новую порцию запрещенного контента.

Другим фигурантом оказался житель Винницкой области. Мужчина снял полет боевого вертолета ВСУ и выложил соответствующее видео с привязкой к геолокации в Facebook. Затем блогер пытался распространить видео в местных Telegram каналах.

Обоим фигурантам объявили подозрение в несанкционированном распространении информации о ВСУ (ч. 1 и ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины). Злоумышленникам грозит до восьми лет тюрьмы.

СБУ напоминает украинцам, что запрещено снимать и распространять в интернете деятельность Сил обороны и последствия вражеских обстрелов.

Напомним, в мае прошлого года во время массированной атаки на Киев несколько блогеров "засветили" в сети работу ПВО. СБУ сначала разоблачила шесть человек, а затем еще девять, причастных к "сливу" данных.

В частности, СБУ объявила подозрение киевской блогеру Инне Вороновой, которая является бывшей женой наркодилера Юрия Чернецкого. Позже четверо блогеров получили приговоры за то, что "засветили" ПВО в столице.

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