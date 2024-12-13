Кабмин уволил главу Украинского института нацпамяти Дробовича

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал представителя Кабинета министров в Верховной Раде Украины Тараса Мельничука.

В соответствии с решением Кабинета министров:

Юрий Мироненко Николаевич был назначен заместителем Министра цифровой трансформации Украины;

Антон Дробович Эдуардович уволен с должности главы Украинского института национальной памяти.

Как отмечается в Telegram-канале, Дробовича уволили из-за истечения срока назначения на должность.

Антон Дробович

Дробович родился в 1986 году.

В 2010 году окончил магистратуру в Национальном педагогическом университете имени Михаила Петровича Драгоманова, а в 2018 году завершил обучение по специальности "правоведение" и получил квалификацию магистра.

В 2011-2012 годах Дробович занимал должность журналиста и руководителя аналитического отдела в независимом информационном агентстве.

Также работал в государственных органах, культурных и образовательных учреждениях. В частности, занимал должности советника министра образования и науки Украины и руководителя службы по стратегическому планированию и развитию музеев в Национальном культурно-художественном и музейном комплексе "Мистецький Арсенал".

В 2017 стал экспертом по вопросам культуры и образования в Институте общественно-экономических исследований.

В 2019-м его назначили председателем Украинского института национальной памяти.