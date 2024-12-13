Кабмин уволил главу Украинского института нацпамяти Дробовича
Кабинет министров уволил Антона Дробовича с должности главы Украинского института национальной памяти.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал представителя Кабинета министров в Верховной Раде Украины Тараса Мельничука.
В соответствии с решением Кабинета министров:
- Юрий Мироненко Николаевич был назначен заместителем Министра цифровой трансформации Украины;
- Антон Дробович Эдуардович уволен с должности главы Украинского института национальной памяти.
Как отмечается в Telegram-канале, Дробовича уволили из-за истечения срока назначения на должность.
Антон Дробович
Дробович родился в 1986 году.
В 2010 году окончил магистратуру в Национальном педагогическом университете имени Михаила Петровича Драгоманова, а в 2018 году завершил обучение по специальности "правоведение" и получил квалификацию магистра.
В 2011-2012 годах Дробович занимал должность журналиста и руководителя аналитического отдела в независимом информационном агентстве.
Также работал в государственных органах, культурных и образовательных учреждениях. В частности, занимал должности советника министра образования и науки Украины и руководителя службы по стратегическому планированию и развитию музеев в Национальном культурно-художественном и музейном комплексе "Мистецький Арсенал".
В 2017 стал экспертом по вопросам культуры и образования в Институте общественно-экономических исследований.
В 2019-м его назначили председателем Украинского института национальной памяти.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Зеленский недавно объявил о создании "Министерства единства". Главой ведомства назначили Алексея Чернышова.
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