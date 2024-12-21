Кабмин назначило и.о. главы Института нацпамяти: что о ней известно

Об этом заявил постоянный представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

"Временно возложено исполнение обязанностей главы Украинского института национальной памяти на Гнатюк Юлию Сергеевну", - рассказал он.

Что известно о Гнатюк

Гнатюк возглавляла Украинский институт национальной памяти в последнюю неделю после того, как истек пятилетний срок работы Антона Дробовича на этой должности.

До этого Юлия Гнатюк исполняла обязанности первого заместителя главы в мае 2024 года. До этого в течение более чем двух лет она была главным бухгалтером отдела финансово-бухгалтерского и технического обеспечения Украинского института национальной памяти в Киеве.