Кабмин назначило и.о. главы Института нацпамяти: что о ней известно
Правительство назначило временно исполняющую обязанности главы Института национальной памяти. Ею стала Юлия Гнатюк.
Об этом заявил постоянный представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
"Временно возложено исполнение обязанностей главы Украинского института национальной памяти на Гнатюк Юлию Сергеевну", - рассказал он.
Что известно о Гнатюк
Гнатюк возглавляла Украинский институт национальной памяти в последнюю неделю после того, как истек пятилетний срок работы Антона Дробовича на этой должности.
До этого Юлия Гнатюк исполняла обязанности первого заместителя главы в мае 2024 года. До этого в течение более чем двух лет она была главным бухгалтером отдела финансово-бухгалтерского и технического обеспечения Украинского института национальной памяти в Киеве.
Ротации среди послов
21 декабря президент Украины Владимир Зеленский провел перестановки среди украинских послов. Соответствующие указы появились в субботу, 21 декабря.
В частности, были уволены девять дипломатов, в том числе президент уволил Сергея Кислицу с должности Постоянного представителя Украины при ООН и должности посла Содружества Багамских Островов и Республики Тринидад и Тобаго.
Отметим, что президент Владимир Зеленский назначил нового посла Украины в Венгрии. Им стал украинский доброволец из Закарпатья Федор Шандор.
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