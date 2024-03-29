После переименования. Институт нацпамяти призвал демонтировать "Арку дружбы народов" в Киеве

"Арка Свободы украинского народа" в Киеве, которая ранее называлась "Арка дружбы народов", относится к символике российской имперской политики и подлежит полному демонтажу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на экспертное заключение Украинского института национальной памяти .

Профильные эксперты решили разобраться, противоречит ли установленная на территории Крещатого парка в Киеве "Арка дружбы народов" требованиям закона Украины "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии".

Отмечается, что монумент в честь так называемого "воссоединения Украины с Россией" был установлен на территории Крещатого парка в Киеве в 1982 году во время подготовки к празднованию 60-летия образования СССР и 65-й годовщины Октябрьского переворота 1917 года. Его демонтировали в 2022 году.

Чуть дальше установлена вытянутая по горизонтали стела с многофигурной группой, в центре которой размещены фигуры гетмана войска запорожского Богдана Хмельницкого и московского посла боярина Василия Бутурлина.

"Скульптурные группы соединены аркой высотой 35 м, которая должна была символизировать единение братских республик Советского Союза, прежде всего российского и украинского народов", - пишет УИНП.

Почему эксперты выступили за демонтаж

В УИНП отметили, что указанный архитектурный комплекс был воплощением идеи использования монументальной пропаганды в обосновании мифа о "воссоединении" Украины с Россией в 1654 году, что, в свою очередь, является модернизированным советской историографией вариантом концепции российской дореволюционной историографии о "воссоединении" Украины с Россией на Переяславской раде 1654 года.

"Воплощенный в монументе миф о "воссоединении" двух "братских" народов не соответствует историческим реалиям, поскольку фактически Переяславское соглашение 1654 года было военно-политическим союзом, заключенным гетманом Богданом Хмельницким с московским царем Алексеем Михайловичем", - говорится в заключении.

Специалисты считают, что в советские времена этот миф, как и идеологема о Киевской Руси - "колыбели братских народов", использовали для подтверждения "векового стремления украинского народа воссоединиться с русским", что нашло свое воплощение, помимо прочего, в создании СССР и как пропагандистская составляющая политики создания "нового исторического сообщества - советского народа".

Тем самым советская пропаганда пыталась прежде всего нивелировать память об украинских государственных традициях - как времен Национально-освободительной войны 1648-1657 годов, так и времен Украинской революции 1917-1921 годов.

Члены экспертной комиссии Украинского института национальной памяти сделали вывод, что "Арка дружбы народов" относится к символике российской имперской политики и подлежит полному демонтажу.

Попытки декоммунизации "Арки дружбы народов"