Восстанавливает полномочия и независимость: как в НАБУ отреагировали на законопроект Зеленского

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура выступили с призывом к Верховной Раде как можно быстрее принять президентский законопроект №13533, поданный как неотложный.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявили в пресс-службе НАБУ.

В совместном заявлении антикоррупционных органов отмечается:

"Законопроект №13533, поданный президентом Украины как неотложный, восстанавливает все процессуальные полномочия и гарантии независимости НАБУ и САП".

Также в сообщении говорится, что НАБУ и САП участвовали в подготовке текста законопроекта.

"НАБУ и САП приняли участие в подготовке текста и призывают Верховную Раду как можно быстрее принять инициативу президента за основу и в целом", - заявили в учреждениях.

В НАБУ отметили, что принятие этого документа позволит предотвратить угрозы для уголовных производств, которые расследуют НАБУ и САП.

Новый законопроект

Сегодня президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект №13533, который отменяет урезание полномочий антикоррупционных органов. А также содержит ряд нововведений.

Подробно об этом - читайте в материале РБК-Украина.

Что Зеленский говорил о законопроекте

Вчера Зеленский заявил, что предложит Раде законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка."

"Не будет никакого российского влияния или вмешательства в деятельность органов правопорядка, и - очень важно все нормы для независимости антикоррупционных институтов будут", - сказал президент.

Позже нардеп Ярослав Железняк заявил, что Верховная Рада срочно соберется на следующей неделе, чтобы рассмотреть законопроект о независимости НАБУ и САП.

По информации источников РБК-Украина в парламенте, пока определенности с датой рассмотрения этого проекта нет.

Законопроект о НАБУ и САП

В прошлый понедельник Служба безопасности Украины провела проверку в Специализированной антикоррупционной прокуратуре на предмет соблюдения законодательства о государственной тайне. В то же время под аналогичным предлогом - "нейтрализация российского влияния" - были проведены обыски у детективов НАБУ.

А уже на следующий день Верховная Рада проголосовала за законопроект №12414, который предусматривает ограничение полномочий НАБУ и САП.

В частности, согласно документу:

генпрокурор получит полномочия закрывать производство на основании ходатайства стороны защиты;

генпрокурор сможет лично подписывать сообщения о подозрении высокопоставленным чиновникам;

руководитель САП теряет право входить в состав группы прокуроров - это будет решать только генпрокурор.

Вечером, 22 июля, Зеленский все же подписал закон.