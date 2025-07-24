Відновлює повноваження і незалежність: як у НАБУ відреагували на законопроект Зеленського

Національне антикорупційне бюро України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура виступили із закликом до Верховної Ради якнайшвидше ухвалити президентський законопроєкт №13533, поданий як невідкладний.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявили у прес-службі НАБУ.

У спільній заяві антикорупційних органів зазначається:

"Законопроект №13533, поданий президентом України як невідкладний, відновлює усі процесуальні повноваження та гарантії незалежності НАБУ і САП".

Також у повідомленні йдеться, що НАБУ і САП брали участь у підготовці тексту законопроекту.

"НАБУ і САП взяли участь у підготовці тексту та закликають Верховну Раду якнайшвидше ухвалити ініціативу президента за основу і в цілому", - заявили в установах.

У НАБУ наголосили, що ухвалення цього документа дозволить запобігти загрозам для кримінальних проваджень, які розслідують НАБУ і САП.

Новий законопроект

Сьогодні президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект №13533, який скасовує урізання повноважень антикорупційних органів. А також містить низку нововведень.

Детально про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Що Зеленський казав про законопроект

Вчора Зеленський заявив, що запропонує Раді законопроект, який "забезпечить силу системі правопорядку."

"Не буде жодного російського впливу чи втручання в діяльність органів правопорядку, і - дуже важливо всі норми для незалежності антикорупційних інституцій будуть", - сказав президент.

Пізніше нардеп Ярослав Железняк заявив, що Верховна Рада терміново збереться наступного тижня, щоб розглянути законопроект про незалежність НАБУ і САП.

За інформацією джерел РБК-Україна в парламенті, поки визначеності з датою розгляду цього проекту немає.

Законопроект про НАБУ і САП

Минулого понеділка Служба безпеки України здійснила перевірку у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі на предмет дотримання законодавства щодо державної таємниці. У той самий час під аналогічним приводом - "нейтралізація російського впливу" - були проведені обшуки в детективів НАБУ.

А вже наступного дня Верховна Рада проголосувала за законопроект №12414, який передбачає обмеження повноважень НАБУ та САП.

Зокрема відповідно до документа:

генпрокурор отримає повноваження закривати провадження на підставі клопотання сторони захисту;

генпрокурор зможе особисто підписувати повідомлення про підозру високопоставленим чиновникам;

керівник САП втрачає право входити до складу групи прокурорів - це вирішуватиме тільки генпрокурор.

Ввечері, 22 липня, Зеленський все ж підписав закон.