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Возобновление УПЛ 30 сентября-2 октября: полное расписание матчей пятого тура

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Ровно, Пятница 30 сентября 2022 10:05
Возобновление УПЛ 30 сентября-2 октября: полное расписание матчей пятого тура Фото: "Минай" против "Динамо" в сезоне 2021/22 (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Сезон 2022/23 украинской Премьер-лиги в пятницу продолжится матчами 5-го тура. Его растянут на три дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ.

В первый день тура "Верес" впервые за пять лет примет соперника на родной арене в Ровно. На "Авангарде" будет гостить львовский "Рух", а поединок начнется в 13:00. В 17 часов встретятся харьковский "Металлист" 1925" и "Колос" из Ковалевки.

Три матча состоятся в первый день октября. В Петровом "Ингулец" примет полтавскую "Ворскла" (13:00), во "Львов" приедет в гости "Днепр-1" (15:00), а "Шахтер" проэкзаменует "Металлист" (17:00).

На 2 октября запланированы еще три поединка. Первыми начнут на Закарпатье "Минай" и киевское "Динамо" в 13:00. Позже сыграют одесский "Черноморец" и "Александрия" (15:00). Закроют тур луганская "Заря" и криворожский "Кривбасс" (17:00).

Список матчей 5-го тура Премьер-лиги:

  • "Верес" – "Рух", 30 сентября, 13:00
  • "Металлист 1925" – "Колос", 30 сентября, 17:00
  • "Ингулец" – "Ворскла", 1 октября, 13:00
  • "Львов" – "Днепр-1", 1 октября, 15:00
  • "Металлист" – "Шахтер", 1 октября, 17:00
  • "Минай" – "Динамо", 2 октября, 13:00
  • "Черноморец" – "Александрия", 2 октября, 15:00
  • "Заря" – "Кривбасс", 2 октября, 17:00

Возобновление УПЛ 30 сентября-2 октября: полное расписание матчей пятого тура

Накануне "Шахтер" согласовал перенос матча следующего тура чемпионата Украины. Выездной поединок против "Львова" дончане сыграют позже из-за плотного графика с двумя матчами Лиги чемпионов против мадридского "Реала".

К слову, ранее разобрали основания для отставки Петракова с должности наставника сборной Украины.

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