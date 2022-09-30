Відновлення УПЛ 30 вересня-2 жовтня: повний розклад матчів п'ятого туру

Сезон 2022/23 української Прем'єр-ліги в п'ятницю продовжиться матчами 5-го туру. Його розтягнуть на три дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ .

У перший день туру "Верес" вперше за п'ять років прийме суперника на рідній арені в Рівному. На "Авангарді" гостюватиме львівський "Рух", а поєдинок розпочнеться о 13:00. Натомість о 17-й зустрінуться харківський "Металіст 1925" і "Колос" із Ковалівки.

Три матчі відбудуться у перший день жовтня. У Петровому "Інгулець" прийме полтавську "Ворскла" (13:00), до "Львова" завітає в гості "Дніпро-1" (15:00), а "Шахтар" проекзаменує "Металіст" (17:00).

На 2 жовтня заплановані ще три поєдинки. Першими розпочнуть на Закарпатті "Минай" та київське "Динамо" о 13:00. Пізніше зіграють одеський "Чорноморець" і "Олександрія" (15:00). Закриють тур луганська "Зоря" і криворізький "Кривбас" (17:00).

Перелік матчів 5-го туру Прем'єр-ліги:

"Верес" – "Рух", 30 вересня, 13:00

"Металіст 1925" – "Колос", 30 вересня, 17:00

"Інгулець" – "Ворскла", 1 жовтня, 13:00

"Львів" – "Дніпро-1", 1 жовтня, 15:00

"Металіст" – "Шахтар", 1 жовтня, 17:00

"Минай" – "Динамо", 2 жовтня, 13:00

"Чорноморець" – "Олександрія", 2 жовтня, 15:00

"Зоря" – "Кривбас", 2 жовтня, 17:00

Напередодні "Шахтар" узгодив перенесення матчу наступного туру чемпіонату України. Виїзний поєдинок проти "Львова" донеччани зіграють пізніше через щільний графік із двома матчами Ліги чемпіонів проти мадридського "Реала".