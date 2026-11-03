ua en ru
Вт, 03 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Олешки Выборы в США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Умеров подтвердил переговоры в Брюсселе с США и европейцами и назвал темы

20:01 03.11.2026 Вт
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Умеров подтвердил переговоры в Брюсселе с США и европейцами и назвал темы Фото: Рустем Умеров (facebook.com/zelenskyy.official)
Додати як бажане джерело в Google

Украина и международные партнеры 4 и 5 ноября проведут новый раунд переговоров в Брюсселе о плане послевоенного восстановления и гарантиям безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Службы внешней разведки Украины Рустема Умерова.

Встречу примет Европейская комиссия - в ней примут участие представители США, Британии, Франции, Германии, НАТО и Всемирного банка.

С украинской стороны возьмут участие команды Минэкономики, Министерства финансов, Минобороны и Офиса президента.

"Это продолжение переговоров, состоявшихся во Флориде и Осло с целью достижения мира в Украине. Теперь на уровне рабочих команд детально пройдемся по наработкам о послевоенном восстановлении, экономическому развитию и долгосрочной стойкости Украины", - рассказал Умеров.

Глава СВР отметил, что в четверг, 5 ноября, отдельно состоится работа над гарантиями безопасности для Украины с представителями США, Британии, Франции, Германии и НАТО.

"Безопасность, восстановление и развитие должны быть частями одного плана для Украины после войны", - подчеркнул Умеров.

Напомним, NYT сообщало, что администрация Трампа пытается склонить Украину к заключению мирного соглашения с РФ, которое может предусматривать территориальные уступки по Донбассу. Взамен Вашингтон обещает Киеву возможные экономические выгоды.

Отметим, Умеров заявлял, что неизвестные пытаются получить информацию о новых дипломатических инициативах Украины и ее переговорах с партнерами по завершению войны.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
НАТО Франция Соединенные Штаты Америки Великобритания Брюссель Рустем Умеров Война в Украине Гарантии безопасности
Новости
Снова будет историческая лекция. Зеленский отреагировал на идею звонка Путину
Снова будет историческая лекция. Зеленский отреагировал на идею звонка Путину
Аналитика
Будут ли роботы наступать: производитель НРК об экспорте, локализации и задачах на фронте
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Будут ли роботы наступать: производитель НРК об экспорте, локализации и задачах на фронте