Умеров подтвердил переговоры в Брюсселе с США и европейцами и назвал темы

Украина и международные партнеры 4 и 5 ноября проведут новый раунд переговоров в Брюсселе о плане послевоенного восстановления и гарантиям безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Службы внешней разведки Украины Рустема Умерова.

Встречу примет Европейская комиссия - в ней примут участие представители США, Британии, Франции, Германии, НАТО и Всемирного банка.

С украинской стороны возьмут участие команды Минэкономики, Министерства финансов, Минобороны и Офиса президента.

"Это продолжение переговоров, состоявшихся во Флориде и Осло с целью достижения мира в Украине. Теперь на уровне рабочих команд детально пройдемся по наработкам о послевоенном восстановлении, экономическому развитию и долгосрочной стойкости Украины", - рассказал Умеров.

Глава СВР отметил, что в четверг, 5 ноября, отдельно состоится работа над гарантиями безопасности для Украины с представителями США, Британии, Франции, Германии и НАТО.

"Безопасность, восстановление и развитие должны быть частями одного плана для Украины после войны", - подчеркнул Умеров.