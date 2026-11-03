Умєров підтвердив переговори у Брюсселі зі США та європейцями і назвав теми
Україна та міжнародні партнери 4 і 5 листопада проведуть новий раунд переговорів у Брюсселі щодо плану повоєнного відновлення та гарантій безпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Служби зовнішньої розвідки України Рустема Умєрова.
Зустріч прийматиме Європейська комісія - в ній візьмуть участь представники США, Британії, Франції, Німеччини, НАТО та Світового банку.
З українського боку участь візьмуть команди Мінекономіки, Міністерства фінансів, Міноборони та Офісу президента.
"Це продовження переговорів, які відбулися у Флориді та Осло з метою досягнення миру в Україні. Тепер на рівні робочих команд детально пройдемося по напрацюваннях щодо повоєнного відновлення, економічного розвитку та довгострокової стійкості України", - розповів Умєров.
Голова СЗР зазначив, що у четвер, 5 листопада, окремо відбудеться робота над гарантіями безпеки для України із представниками США, Британії, Франції, Німеччини і НАТО.
"Безпека, відновлення і розвиток мають бути частинами одного плану для України після війни", - підкреслив Умєров.
Нагадаємо, NYT повідомляло, що адміністрація Трампа намагається схилити Україну до укладення мирної угоди з РФ, яка може передбачати територіальні поступки щодо Донбасу. Натомість Вашингтон обіцяє Києву можливі економічні вигоди.
Зазначимо, Умєров заявляв, що невідомі намагаються отримати інформацію про нові дипломатичні ініціативи України та її переговори з партнерами щодо завершення війни.