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Восстановление поставок газа из России в Европу является опасным, - Сибига

22:05 24.10.2026 Сб
2 мин
aimg Сергей Козачук
Восстановление поставок газа из России в Европу является опасным, - Сибига Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (facebook.com/zelenskyy.official)
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Возобновление продаж российского газа в Европу представляет опасную и несовершенную идею, которая вернет энергетический шантаж. Любые уступки агрессору приведут только к новым войнам и кризисам.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в соцсети X.

Глава украинского МИД подчеркнул, что после десятилетий давления со стороны Москвы Европа только начала достигать настоящей энергетической независимости.

Для российского режима энергоносители никогда не были бизнесом - это всегда оставалось оружием.

Министр напомнил уроки прошлого и отметил, что разрешение на обход украинской ГТС в прошлом уже имело разрушительные последствия.

"Разрешение на обход Украины российскими трубопроводами побудило Путина начать полномасштабное вторжение. Прошлые ошибки не должны быть ни забыты, ни повторены", - подчеркнул Сибига.

Дипломат подчеркнул, что конец развязанной Россией войне не наступит благодаря компромиссам, лести или деловым соглашениям.

"Она может закончиться только благодаря силе и лишению режима Путина ресурсов для ее продления", - добавил министр.

Напомним, что Украина выступила против трехсторонних переговоров США, Китая и РФ без участия Киева. Такой формат может не приблизить завершение войны, а наоборот - побуждать агрессора к дальнейшим действиям.

На фоне этого украинская сторона предлагает свое видение диалога для прекращения боевых действий.

Ранее глава МИД также призвал Европу полностью закрыть границы для россиян, введя реальные запреты на въезд граждан РФ для обеспечения общей безопасности.

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