Восстановление поставок газа из России в Европу является опасным, - Сибига

Возобновление продаж российского газа в Европу представляет опасную и несовершенную идею, которая вернет энергетический шантаж. Любые уступки агрессору приведут только к новым войнам и кризисам.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в соцсети X.

Глава украинского МИД подчеркнул, что после десятилетий давления со стороны Москвы Европа только начала достигать настоящей энергетической независимости.

Для российского режима энергоносители никогда не были бизнесом - это всегда оставалось оружием.

Министр напомнил уроки прошлого и отметил, что разрешение на обход украинской ГТС в прошлом уже имело разрушительные последствия.

"Разрешение на обход Украины российскими трубопроводами побудило Путина начать полномасштабное вторжение. Прошлые ошибки не должны быть ни забыты, ни повторены", - подчеркнул Сибига.

Дипломат подчеркнул, что конец развязанной Россией войне не наступит благодаря компромиссам, лести или деловым соглашениям.

"Она может закончиться только благодаря силе и лишению режима Путина ресурсов для ее продления", - добавил министр.