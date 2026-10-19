Сибига раскритиковал идею встречи Путина с Трампом и Си Цзиньпином
Украина выступила против трехсторонних переговоров России, США и Китая без Киева и предложила альтернативный формат, который может помочь завершить войну.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги.
Сибига подверг критике идею трехсторонней встречи лидеры США и Китая Дональда Трампа и Си Цзиньпина, а также российского диктатора Владимира Путина.
По его мнению, переговоры в таком формате без участия Украины могут не приблизить к завершению войны, а наоборот – поощрить Москву продолжать агрессию.
Зато встреча с участием лидеров Украины, США и России могла бы помочь быстрее завершить войну.
"Приглашение Путина на такую встречу лишь подпитало бы его манию величия и придало ему вес, которого он не заслуживает. Он не мировой лидер, а военный преступник. А Россия - не мировое государство, а мировая проблема", - подчеркнул глава МИД.
Обосновывая свою позицию, глава МИД обратил внимание на экономическое положение России и потери ее армии в войне против Украины.
По словам министра, российская экономика по меньшей мере в 13 раз меньше американской и в восемь раз меньше китайской. В то же время, по утверждению Сибига, экономика РФ продолжает сокращаться, а уровень жизни россиян ухудшается.
Он также заявил, что Россия потеряла 1,6 миллиона военных убитыми и ранеными в войне, которую не может выиграть и не хочет завершать.
Отдельно министр упомянул о последствиях международных санкций. По его словам, под их давлением российские технологии, промышленность и бизнес находятся в стагнации.
"По какой-либо прагматичной или моральной мерке Путину нет места за одним столом с президентами Трампом и Си", - подчеркнул он.
В то же время Сибига назвал шаг, который мог бы засвидетельствовать серьезность намерений Москвы по завершению войны.
"Заслужить это место он мог бы лишь серьезным шагом к миру – например, согласившись на предложение о прекращении огня еще до встречи", - пояснил он.
Однако пока Украина видит противоположную тенденцию – усиление российского террора против гражданского населения.
"Пока этот террор продолжается, ему не должно быть места за столом", - подытожил министр.
Напомним, по данным WSJ, в Кремле был допущен возможность трехсторонней встречи Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Китае.
Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что все три стороны признают гипотетическую возможность такой встречи, однако четкого понимания ее проведения и повестки дня пока нет.