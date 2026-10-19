Сибига раскритиковал идею встречи Путина с Трампом и Си Цзиньпином

Украина выступила против трехсторонних переговоров России, США и Китая без Киева и предложила альтернативный формат, который может помочь завершить войну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги.

Сибига подверг критике идею трехсторонней встречи лидеры США и Китая Дональда Трампа и Си Цзиньпина, а также российского диктатора Владимира Путина.

По его мнению, переговоры в таком формате без участия Украины могут не приблизить к завершению войны, а наоборот – поощрить Москву продолжать агрессию.

Зато встреча с участием лидеров Украины, США и России могла бы помочь быстрее завершить войну.

"Приглашение Путина на такую встречу лишь подпитало бы его манию величия и придало ему вес, которого он не заслуживает. Он не мировой лидер, а военный преступник. А Россия - не мировое государство, а мировая проблема", - подчеркнул глава МИД.

Обосновывая свою позицию, глава МИД обратил внимание на экономическое положение России и потери ее армии в войне против Украины.

По словам министра, российская экономика по меньшей мере в 13 раз меньше американской и в восемь раз меньше китайской. В то же время, по утверждению Сибига, экономика РФ продолжает сокращаться, а уровень жизни россиян ухудшается.

Он также заявил, что Россия потеряла 1,6 миллиона военных убитыми и ранеными в войне, которую не может выиграть и не хочет завершать.

Отдельно министр упомянул о последствиях международных санкций. По его словам, под их давлением российские технологии, промышленность и бизнес находятся в стагнации.

"По какой-либо прагматичной или моральной мерке Путину нет места за одним столом с президентами Трампом и Си", - подчеркнул он.

В то же время Сибига назвал шаг, который мог бы засвидетельствовать серьезность намерений Москвы по завершению войны.

"Заслужить это место он мог бы лишь серьезным шагом к миру – например, согласившись на предложение о прекращении огня еще до встречи", - пояснил он.

Однако пока Украина видит противоположную тенденцию – усиление российского террора против гражданского населения.

"Пока этот террор продолжается, ему не должно быть места за столом", - подытожил министр.