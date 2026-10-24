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Відновлення постачання газу з Росії в Європу є небезпечним, - Сибіга

22:05 24.10.2026 Сб
2 хв
aimg Сергій Козачук
Відновлення постачання газу з Росії в Європу є небезпечним, - Сибіга Фото: міністр закордонних справ України Андрій Сибіга (facebook.com/zelenskyy.official)
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Відновлення продажів російського газу до Європи є небезпечною та недосконалою ідеєю, яка поверне енергетичний шантаж. Будь-які поступки агресору призведуть лише до нових воєн і криз.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у соцмережі X.

Голова українського МЗС наголосив, що після десятиліть тиску з боку Москви Європа лише почала досягати справжньої енергетичної незалежності.

Для російського режиму енергоносії ніколи не були бізнесом - це завжди залишалося зброєю.

Міністр нагадав уроки минулого та зазначив, що дозвіл на обхід української ГТС у минулому вже мав руйнівні наслідки.

"Дозвіл на обхід України російськими трубопроводами спонукав Путіна розпочати повномасштабне вторгнення. Минулі помилки не повинні бути ні забуті, ні повторені", - підкреслив Сибіга.

Дипломат наголосив, що кінець розв’язаній Росією війні не настане завдяки компромісам, лестощам чи діловим угодам.

"Вона може закінчитися лише завдяки силі та позбавленню режиму Путіна ресурсів для її продовження", - додав міністр.

Нагадаємо, що Україна виступила проти тристоронніх переговорів США, Китаю та РФ без участі Києва. Такий формат може не наблизити завершення війни, а навпаки - спонукати агресора до подальших дій.

На тлі цього українська сторона пропонує власне бачення діалогу для припинення бойових дій.

Раніше очільник МЗС також закликав Європу повністю закрити кордони для росіян, запровадивши реальні заборони на в'їзд громадян РФ для забезпечення спільної безпеки.

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Андрій Сибіга Російська Федерація МЗС України Війна в Україні
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