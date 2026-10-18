Сибига призвал Европу закрыть границы для россиян

Европа должна ввести реальные запреты на въезд россиян на собственную территорию, чтобы помочь остановить войну против Украины, а также позаботиться о безопасности своих же граждан.

Об этом заявил глава украинского МИД Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Х.

"Чтобы защитить Европу, закройте европейские границы для россиян уже сейчас. Российские комбатанты и члены их семей не должны иметь права въезжать в ЕС. Нам необходимо как можно скорее ввести реальные запреты на въезд", - подчеркнул Сибига.

Он обратил внимание на то, что подобные меры уже действуют на национальном уровне, в частности в Эстонии.

По словам главы украинской дипломатии, такие ограничения вполне осуществимы и эффективны.

Сибига также добавил, что общеевропейское решение было бы особенно актуальным сейчас, когда российский диктатор Владимир Путин вербует на улицах новое "пушечное мясо".

"Каждый российский мужчина, которого привлекают к войне против Украины, должен знать: подписывая контракт с оккупационной армией, он одновременно соглашается на запрет въезда в Европу и остальной мир. Выдачу необязательных для поездок виз гражданам России необходимо максимально ограничить во всех европейских странах", - подчеркнул глава МИД.

По убеждению Сибиги, речь идет о национальной безопасности каждого европейского государства.

Он также отметил, что российские дипломаты не должны иметь возможности свободно передвигаться по Европе.

"Нападения России на Европу уже не ограничиваются гибридными операциями. Их интенсивность и масштабы растут. Это требует немедленных действий. Остановить Путина может только жесткое давление", - заявил Сибига.