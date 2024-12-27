Возобновление бронирования в "Дії" и удар по топливному заводу в России: новости за 26 декабря
На портале "Дія" снова стала доступна услуга бронирования от мобилизации. Тем в СтратКоме ВСУ рассказали об ударе украинских защитников по топливному заводу в Ростовской области.
Более детально о том, что произошло в четверг, 26 декабря, - в материале РБК-Украина.
Бронирование от мобилизации в "Дії" снова работает, - Федоров
В "Дії" возобновили услугу бронирования. Система автоматически подтягивает работников, которые подлежат бронированию, рассказал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
Воздушные силы ВСУ поразили завод по производству топлива для баллистики в России
Воздушные силы ВСУ на днях атаковали предприятие военно-промышленного комплекса в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области, сообщил СтратКом ВСУ.
Россия использовала это предприятие для производства твердого топлива для баллистических ракет.
Дело об убийстве Фарион переквалифицировали: Зинченко грозит пожизненное
Фигуранту по делу об убийстве Ирины Фарион Вячеславу Зинченко изменена квалификация преступления. Материалы дела направлены в суд.
Сейчас его подозревают в умышленном убийстве лица в связи с выполнением им общественного долга по мотивам национальной нетерпимости, и в незаконном обращении с оружием.
Россияне ударили по рынку в Никополе: много раненых
Российские войска дроном атаковали центральный рынок в Никополе. Было много раненых.
Спасатели совместно с медиками "скорой" оперативно оказали пострадавшим домедицинскую помощь и транспортировали в больницу.
В Азербайджане подтвердили, что причиной падения самолета под Актау была ракета РФ, - СМИ
Пассажирский самолет "Азербайджанских авиалиний" разбился под казахстанским городом Актау из-за того, что его атаковала российская противовоздушная оборона, пишет Euronews со ссылкой на источники в правительстве Азербайджана.
Как уточняют собеседники журналистов, поврежденному самолету не разрешили приземлиться в российских аэропортах в то время, когда пилоты запросили экстренную посадку.
Скандал в 211-й бригаде: сыну начштаба, который издевался над солдатами, объявили подозрение
Работники ГБР сообщили о подозрении командиру одного из взводов понтонно-мостового батальона 211-й понтонно-мостовой бригады. Он издевался над подчиненными солдатами.
По данным источников РБК-Украина, подозрение получил сын начштаба 211-й понтонно-мостовой бригады Владислав Пастух.
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