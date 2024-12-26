Россияне ударили по рынку в Никополе: много раненых (фото)

Российские войска дроном атаковали центральный рынок в Никополе. Много раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

"Российские войска нанесли удар по центральному рынку в Никополе. Пострадали 6 человек - четверо женщин и двое мужчин", - говорится в сообщении. Спасатели совместно с медиками "скорой" оперативно оказали пострадавшим домедицинскую помощь и транспортировали в больницу. По данным спасателей, значительно повреждены торговые помещения. Последствия обстрела рынка в Никополе (t.me/dsns_telegram) Новость дополняется...