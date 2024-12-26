Воздушные силы ВСУ поразили завод по производству топлива для баллистики в России

Воздушные силы ВСУ на днях атаковали предприятие в Ростовской области. Завод занимается производством топлива для баллистических ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Управление стратегических коммуникаций ВСУ в Telegram.

Комбинат находится в 14 км от границы с Украиной, но от текущей линии фронта в 160-170 км. Известно, что предприятие является производителем твердого топлива для ракет. Его продукция используется в боеприпасах для РСЗО "Ураган", "Смерч" и "Торнадо-С", а также баллистических ракетах "Искандер".

Как заявлял руководитель ЦПД Андрей Коваленко, 18 декабря в Ростовской области был атакован "Комбинат Каменский". Это одно из крупнейших химических предприятий России.

"Данное огневое поражение - часть всеобъемлющей кампании по ослаблению возможностей вооруженных сил Российской Федерации реализовывать террористические атаки против мирных граждан Украины", - говорится в сообщении.

СтратКом ВСУ отмечает, что Россия использовала это предприятие для производства твердого топлива для баллистических ракет. Этими ракетами оккупанты атакуют объекты гражданской инфраструктуры в Украине, в частности больницы, жилые дома и электростанции.

Как отмечается, недавно Воздушные силы ВСУ нанесли высокоточный удар по объекту военно-промышленного комплекса в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области.

Недавние взрывы в Ростовской области

Напомним, в последние дни в Ростовской области РФ часто раздавались взрывы. Так, ночью 22 декабря в нескольких городах российского региона было громко, в частности в Таганроге. Местные власти заявили о якобы комбинированной атаке дронов и ракет.

Уже на следующий день россияне снова заявили о взрывах, однако на этот раз в районе аэродрома Миллерово в Ростовской области. В сети публиковали кадры работы ПВО.

Стоит отметить, что на днях был поражен склад с боеприпасами в Ростовской области. Он находился на одном из крупнейших российских полигонов, который называется "Кадамовский".

Как сообщили источники РБК-Украина, склад атаковали дроны СБУ. Боеприпасы с этого склада поставлялись оккупационным войскам на Краматорском направлении.

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