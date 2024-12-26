Бронирование от мобилизации в "Дії" снова работает, - Федоров

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова и "Дію ".

"Бронирование в "Дії" снова работает. Пользуйтесь!", - заявил Федоров.

В то же время в "Дії" сообщили, что пока еще недоступно бронирование для филиалов компаний и для конечных бенефициаров.

Как забронировать работников в несколько кликов

Зайдите в кабинет гражданина на портале "Дія".

Выберите опцию "Подать заявление".

Укажите данные кандидатов для бронирования.

Подтвердите, что заработная плата работника, которого бронируете, соответствует нормам.

Проверьте заявление и подпишите его.

В течение трех дней получите ответ на электронную почту и в личный кабинет.

"Фидбек поступает отдельно по каждому работнику в личный кабинет руководителя. Если ответ положительный - то поступит работникам в приложение "Резерв+", - добавили в "Дії".