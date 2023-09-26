Восстановить на 100% невозможно: в "Укрэнерго" оценили состояние энергосети перед зимой

Отвечая на вопрос, с какими мощностями поколения Украина будет заходить в эту зиму по сравнению с прошлым годом, он отметил, что не может предоставить конкретную информацию по определенным причинам.



"Мы очень ограничены, к сожалению, в том, чтобы называть конкретные цифры. Опять же для того, чтобы врагу не давать дополнительной информации для планирования атак. Но могу сказать, что меры, которые мы планировали предпринять в магистральных сетях "Укрэнерго", мы уже практически завершили. И сейчас завершается ремонтная кампания на объектах генерации", - рассказал Кудрицкий.



По его словам, этой зимой в энергосистеме в целом будет несколько меньший запас прочности, чем тот, который был до начала массированной ракетной кампании РФ в прошлом году.

"По той причине, что восстановить все объекты на 100% за семь или восемь месяцев, прошедшие после завершения прошлого отопительного сезона, невозможно", - подчеркнул глава "Укрэнерго".



Однако он отметил, что подготовка происходит очень интенсивно, и если бы не риск повторения массированных атак, то понимание, каким образом покрывать потребление во время зимних нагрузок на энергосистему.

"Ясно, что если враг все-таки будет обстреливать энергообъекты снова, мы не знаем в каких масштабах, это может несколько переформатировать ситуацию", - добавил Кудрицкий.

Атаки РФ и отключение света зимой

Напомним, Россия активно применяла массированные атаки на украинскую энергетику в прошлом году. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил о формировании многоуровневой защиты для энергетических объектов. "Зима будет сложной, но мы должны выстоять", - сказал он.

По словам директора ДТЭК Дмитрия Сахарука, если российские террористы не будут прибегать к обстрелам энергообъектов страны, энергетическая система пройдет зиму в нормальном режиме.

В противном случае наша ПВО будет пытаться сбивать враждебные цели по максимуму, чтобы уберечь восстановленную за последние полгода инфраструктуру.

Ранее глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что Украине хватит электроэнергии зимой, но массированные обстрелы россиян могут изменить ситуацию. По его словам, энергетики рассматривают все варианты, в том числе и самый плохой сценарий - повторение массированных атак ракетами, дронами именно против энергосистемы.

При этом он отметил, что отключение электроснабжения - это не факт, а риск, к которому все в Украине должны быть готовы, если Россия снова прибегнет к энергетическому террору.