Відновити на 100% неможливо: в "Укренерго" оцінили стан енергомережі перед зимою

Відповідаючи на питання, з якими потужностями генерації Україна заходитиме в цю зиму в порівнянні з минулим роком, він зазначив, що не може надати конкретну інформацію з певних причин.



"Ми дуже обмежені, на жаль, в тому, щоб називати конкретні цифри. Знову ж таки для того, щоб ворогу не давати додаткової інформації для планування атак. Але можу сказати, що ті заходи, які ми планували зробити в магістральних мережах "Укренерго", ми практично вже завершили. І зараз завершується ремонтна кампанія на об'єктах генерації", - розповів Кудрицький.



За його словами, цієї зими в енергосистемі в цілому буде дещо менший запас міцності ніж той, який був на початок масованої ракетної кампанії РФ минулого року.

"З тієї причини, що відновити всі об'єкти на 100% за сім чи вісім місяців, які пройшли після завершення минулого опалювального сезону, неможливо", - наголосив голова "Укренерго".



Однак він зазначив, що підготовка відбувається дуже інтенсивно, і якби не ризик повторення масованих атак, то є розуміння, яким чином покривати споживання під час зимових навантажень на енергосистему.

"Ясно, що, якщо ворог все-таки буде обстрілювати енергооб'єкти знову, ми не знаємо в яких масштабах, це може дещо переформатувати ситуацію", - додав Кудрицький.