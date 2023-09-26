Відновити на 100% неможливо: в "Укренерго" оцінили стан енергомережі перед зимою

Відновити всі енергооб'єкти на 100% за місяці, які пройшли після завершення минулого опалювального сезону, неможливо. Тому цієї зими в енергосистемі України буде дещо менший запас потужностей
Про це розповів голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький в інтерв'ю РБК-Україна.
Відповідаючи на питання, з якими потужностями генерації Україна заходитиме в цю зиму в порівнянні з минулим роком, він зазначив, що не може надати конкретну інформацію з певних причин.
"Ми дуже обмежені, на жаль, в тому, щоб називати конкретні цифри. Знову ж таки для того, щоб ворогу не давати додаткової інформації для планування атак. Але можу сказати, що ті заходи, які ми планували зробити в магістральних мережах "Укренерго", ми практично вже завершили. І зараз завершується ремонтна кампанія на об'єктах генерації", - розповів Кудрицький.
За його словами, цієї зими в енергосистемі в цілому буде дещо менший запас міцності ніж той, який був на початок масованої ракетної кампанії РФ минулого року.
"З тієї причини, що відновити всі об'єкти на 100% за сім чи вісім місяців, які пройшли після завершення минулого опалювального сезону, неможливо", - наголосив голова "Укренерго".
Однак він зазначив, що підготовка відбувається дуже інтенсивно, і якби не ризик повторення масованих атак, то є розуміння, яким чином покривати споживання під час зимових навантажень на енергосистему.
"Ясно, що, якщо ворог все-таки буде обстрілювати енергооб'єкти знову, ми не знаємо в яких масштабах, це може дещо переформатувати ситуацію", - додав Кудрицький.
Атаки РФ та відключення світла взимку
Нагадаємо, Росія активно застосовувала масовані атаки на українську енергетику минулого року. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про формування багаторівневого захисту для енергетичних об’єктів. "Зима буде складною, але ми маємо вистояти", - сказав він.
За словами директора ДТЕК Дмитра Сахарука, якщо російські терористи не вдаватимуться до обстрілів енергооб'єктів країни, енергетична система пройде зиму в нормальному режимі.
В інакшому випаду наша ППО намагатиметься збивати ворожі цілі по максимуму, аби вберегти відновлену за останні пів року інфраструктуру.
Раніше глава "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що Україні вистачить електроенергії взимку, але масовані обстріли росіян можуть змінити ситуацію. За його словами, енергетики розглядають усі варіанти, у тому числі й найгірший сценарій - повторення масованих атак ракетами, дронами саме проти енергосистеми.
При цьому він зазначив, що відключення електропостачання - це не факт, а ризик, до якого всі в Україні мають бути готові, якщо Росія знову вдасться до енергетичного терору.
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