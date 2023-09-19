Отключения электроэнергии зимой - не факт, а риск, - глава "Укрэнерго"

Отключения электроснабжения - это не факт, а риск, к которому все в Украине должны быть готовы, если Россия снова прибегнет к энергетическому террору.

Об этом заявил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

"Да, энергосистема не так надежна и с меньшим запасом прочности, чем была до прицельных ударов, но в то же время российский террор уже не станет неожиданностью и к нему готовятся все - и энергетики, и Силы обороны, и потребители", - заявил руководитель "Укрэнерго" на встрече с компаниями-членами Европейской бизнес ассоциации (EBA).

По его словам, магистральная сеть "Укрэнерго" уже готова передавать зимние объемы электроэнергии. В настоящее время компания работает над увеличением резервных возможностей сети, достройкой инженерной защиты и отработкой разных сценариев реагирования на вероятные обстрелы энергетической инфраструктуры Россией.

Кудрицкий пояснил, что магистральные сети были одним из самых пострадавших звеньев энергосистемы после прошлогодней ракетно-дроновой кампании России. Но привлеченные "Укрэнерго" почти 1 млрд. долларов международной помощи дали возможность компании провести ремонты и заказать необходимое оборудование.

Несколько иная ситуация с пострадавшими электростанциями – руководитель "Укрэнерго" напомнил, что все крупные ТЭС и ГЭС были повреждены российским террором против гражданской инфраструктуры. Некоторые объекты генерации нуждаются в тяжелых и длительных ремонтах, но "Укрэнерго" надеется, что план Минэнерго по ремонтам на электростанциях будет выполнен до начала отопительного сезона.

Тяжелая зима

Напомним, Россия активно применяла массированные атаки на украинскую энергетику в прошлом году. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил о формировании многоуровневой защиты для энергетических объектов. "Зима будет сложной, но мы должны выстоять", - сказал он.

Ранее глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что Украине хватит электроэнергии зимой, но массированные обстрелы россиян могут изменить ситуацию. По его словам, энергетики рассматривают все варианты, в том числе и самый плохой сценарий - повторение массированных атак ракетами, дронами именно против энергосистемы.