Глава "Укрэнерго" назвал худший сценарий для энергетики зимой

Украине хватит электроэнергии зимой, но массированные обстрелы россиян могут изменить ситуацию. Энергетики рассматривают все варианты, в том числе и самый худший сценарий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого во время телемарафона.

По его словам, спрогнозировать последствия массированных обстрелов очень сложно. "Если говорить о сценарии без обстрелов, то мы понимаем каким образом покрывать зимой это потребление. Но обстрелы могут сильно переформатировать ситуацию. Поэтому мы должны быть готовы к худшим сценариям. В чем состоит худший сценарий? Это повторение массированных атак ракетами, дронами именно против энергосистемы", – сказал он.

Кудрицкий сообщил, что в Украине готовят резервные схемы питания потребителей, запас материалов, оборудование для того, чтобы быстро чинить поврежденные сети и станции.

"Мы - это не только "Укрэнерго", но и энергетики в целом. То есть мы на своей стороне готовимся как можно лучше противодействовать этим атакам и восстановлению системы", - сказал глава "Укрэнерго".

Кудрицкий отметил, что готовятся и наши силы ПВО, а потребители также могут приобщиться к этому противодействию агрессору.

Советы потребителям

Глава "Укрэнерго" дал несколько советов украинцам на осенне-зимний период.

"Во-первых, экономное и рациональное потребление электроэнергии. С ноября будет похолодание и увеличение потребления. Его можно немного смягчить для энергосистемы, потребляя электроэнергию более экономно", - сказал Кудрицкий.

По его словам, второе - это, конечно, подготовиться к зиме в бытовом плане. "Очень много советов, которые в прошлом году, которые мы давали потребителям, они могут быть актуальны в этом году. Если есть дизель-генератор или накопитель электроэнергии, то их нужно проверить и привести в порядок. По возможности утеплить жилье, если такая финансовая возможность есть", - рассказал глава "Укрэнерго"

Кроме того, он посоветовал проверить, где есть ближайший "пункт несокрушимости", отметив простые бытовые вещи позволят себя увереннее чувствовать.

"Не факт, что обстрелы будут такие массированные как в прошлом году. Но готовыми надо быть к худшему", - добавил Кудрицкий.

Сложный сезон

Напомним, Россия активно применяла массированные атаки на украинскую энергетику в прошлом году. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил о формировании многоуровневой защиты для энергетических объектов. "Зима будет сложной, но мы должны выстоять", - сказал он.

Национальный банк Украины оставил без изменений прогноз дефицита мощностей в энергосистеме на протяжении 2023-2024 годов. В ІІІ квартале ожидается незначительный дефицит (3%), который несколько увеличится в IV квартале 2023 и I квартале 2024 года (до 5%).