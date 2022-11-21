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Сколько еще будут продолжаться отключения света. Энергетики дали неутешительный прогноз

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Киев, Понедельник 21 ноября 2022 20:30
Сколько еще будут продолжаться отключения света. Энергетики дали неутешительный прогноз Фото: энергетики спрогнозировали, сколько в Украине будут продолжаться отключения света (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинцы, вероятно, будут жить в условиях постоянных отключений света по меньшей мере до конца марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CEO Yasno Сергея Коваленко в Facebook.

По его словам, сегодня в Украине снова были применены и плановые, и аварийные отключения света. Таким образом электроснабжение прекратили для более 953 тысяч клиентов.

"Энергетики, несмотря на плохую погоду, сейчас максимально стараются завершить восстановление до еще больших холодов. И хотя сейчас отключений стало меньше, я хочу, чтобы все понимали: скорее всего, жить в режиме отключений украинцам придется как минимум до конца марта", - отметил Коваленко.

Он также подчеркнул, что существует три главных сценария развития событий в вопросе отключения электроэнергии. Первый сценарий - базовый - предусматривает, что если новых атак на энергосеть не будет, то отключения будут применять везде, но они станут менее длительными, поскольку "дефицит мощности может быть распределен по всей стране".

По словам Коваленко, второй сценарий - положительный.

"Новых атак не происходит, возвращается предыдущий уровень генерации. Тогда мы, вполне вероятно, будем иметь достаточно электроэнергии, так что сможем отказаться от отключений вообще", - детализировал исполнительный директор Yasno.

Он добавил, что негативный сценарий будет в том случае, если сеть сильно повредят из-за атак. Тогда применят не только почасовые отключения, но и экстренные, при которых света может не быть довольно длительное время.

"Мне кажется, следует быть готовыми к различным вариантам, даже к худшим. Запаситесь теплой одеждой, одеялами, продумайте варианты, которые помогут вам переждать долгое отключение", - резюмировал Коваленко.

Напомним, ранее исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук заявлял, что в результате обстрелов россиян была уничтожена примерно десятая часть энергетической инфраструктуры Украины.

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Сколько еще будут продолжаться отключения света. Энергетики дали неутешительный прогноз
Сколько еще будут продолжаться отключения света. Энергетики дали неутешительный прогноз
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