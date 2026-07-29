Отказывают подавать на инвалидность: что делать пациентам и куда жаловаться

После запуска системы оценки повседневного функционирования (ЭКОПФО), заменившей МСЭК, многие пациенты столкнулись с новой проблемой. Врач может отказаться оформлять направление на оценку.

Имеет ли он на это право, кто действительно принимает решение об инвалидности и что делать пациенту в случае отказа, РБК-Украина объяснил адвокат объединения адвокатов "Актум" Рустам Нуриев .

Главное: Обязанность врача: Оформлять электронное направление и собирать медицинские документы для ЭКОПФО должен семейный или лечащий врач. Он не решает, будет ли предоставлена инвалидность, а только передает документы экспертам.

Оформлять электронное направление и собирать медицинские документы для ЭКОПФО должен семейный или лечащий врач. Он не решает, будет ли предоставлена инвалидность, а только передает документы экспертам. Причины отказов: Отказы часто возникают из-за незнания новой процедуры, нежелания делать бумажную работу или внутренние неформальные указания руководства.

Отказы часто возникают из-за незнания новой процедуры, нежелания делать бумажную работу или внутренние неформальные указания руководства. Что делать пациенту: При отказе следует обратиться к заведующему отделением. Если это не помогло - вызвать полицию для фиксации факта отказа и подавать официальную жалобу в Минздрав.

При отказе следует обратиться к заведующему отделением. Если это не помогло - вызвать полицию для фиксации факта отказа и подавать официальную жалобу в Минздрав. Ситуация для военных: Военные могут сообщить о желании пройти ЭКОПФО во время ВЛК или оформить направление в отпуске через семейного врача.

Кто должен направлять на ЭКОПФО

По словам адвоката, согласно действующей процедуре, именно семейный или лечащий врач должен сформировать пакет медицинских документов, оформить электронное направление и подать его в экспертную команду ЭКОПФО.

В отличие от прежней системы МСЭК, пациент больше не должен самостоятельно собирать весь пакет документов и обращаться в комиссию.

"Его задача - предоставить врачу имеющиеся медицинские документы. Врач должен оценить их достаточность, при необходимости назначить дополнительные обследования, сформировать пакет документов и направить его на рассмотрение экспертной команды", - объясняет Нуриев.

Именно на этом этапе, по его словам, чаще всего возникают проблемы.

Почему врачи отказывают

Адвокат отмечает, что после запуска новой системы часть врачей просто не знала, как правильно оформлять направление. В то же время бывают и случаи, когда медики не хотят этим заниматься или безосновательно отказывают пациентам.

Особенно сложная ситуация для пожилых людей, которые не знают новой процедуры и полностью полагаются на семейного врача.

При этом врач не должен решать, заслуживает ли человек установления инвалидности.

"Их задача - не принимать решение вместо комиссии, а собрать необходимые документы и направить их на рассмотрение", - подчеркивает адвокат.

Какие документы нужны для направления

Для оформления направления на ЭКОПФО диагноз должен быть подтвержден медицинской документацией. В частности, в документах должны быть отражены:

установленный диагноз;

проведенное лечение;

течение и динамика заболевания;

результаты обследований;

стойкие нарушения функционирования организма.

Если документов недостаточно, врач имеет право направить пациента на дополнительные обследования или лечение для формирования полного пакета документов.

Что делать, если врач отказал

По словам Нуриева, в первую очередь стоит попросить пригласить заведующего отделением и уже в его присутствии выяснить причины отказа. Если это не помогло, адвокат советует действовать официально.

"Нужно вызвать полицию для фиксации факта отказа, после чего обратиться с жалобой в Министерство здравоохранения Украины", - отмечает он.

При этом важно, чтобы жалоба была официально зарегистрирована.

После этого Минздрав определяет орган, который будет рассматривать обращение, контролирует процесс его рассмотрения и отвечает за предоставление официального ответа заявителю.

Несет ли врач ответственность

Как отмечает адвокат, даже если отказ является следствием внутренних указаний руководства медицинского учреждения, ответственность перед пациентом несет именно врач, отказавшийся оформлять направление.

"Врачи должны понимать свою ответственность за отказ в оформлении направления. Даже если соответствующее указание поступает от заведующего, непосредственно отказывает пациенту именно врач", - объясняет Нуриев.

Если семейный врач принципиально отказывается выполнять свои обязанности или некорректно обращается с пациентом, одним из практических решений может быть заключение декларации с другим семейным врачом.

Аналогичная проблема возникает и со справками ВКК

Адвокат обращает внимание, что схожие трудности возникают и при получении выводов врачебно-консультационной комиссии (ВКК), в частности, справок о потребности человека в постоянном постороннем уходе.

Такие документы необходимы для оформления отсрочки от мобилизации, подтверждения факта ухода, назначения социальных услуг, компенсаций и принятия решений органами социальной защиты.

По словам Нуриева, существует негласная практика, когда отдельным врачам фактически рекомендуют не выдавать такие справки людям, которые могут самостоятельно передвигаться. Однако это не дает оснований отказывать человеку в направлении соответствующей комиссии.

Как действовать военнослужащим

Отдельно адвокат объяснил порядок действий для военнослужащих.

Если военный хочет пройти ЭКОПФО, он должен сообщить об этом во время прохождения военно-врачебной комиссии.

Если ВВК отказывается оформлять направление, то такие случаи необходимо фиксировать и обжаловать.

В то же время, по словам Нуриева, на практике самым быстрым вариантом нередко становится обращение к семейному врачу в отпуске, ведь он также имеет право оформить направление на ЭКОПФО.

Улучшается ли ситуация

Несмотря на сложности на старте реформы, ситуация постепенно меняется.

Как отмечает адвокат, врачи уже имеют больше практического опыта работы с новой процедурой, а пациенты все чаще обращаются именно за прохождением ЭКОПФО.

Впрочем, случаи безосновательного отказа в оформлении направления все еще случаются, поэтому пациентам важно знать: решение об установлении инвалидности принимает экспертная команда, а не семейный или лечащий врач. Именно поэтому отказ оформить направление при наличии медицинских оснований может быть обжалован.