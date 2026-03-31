Постоянный посторонний уход: как получить помощь и кто принимает решение (инструкция)

Украинцы, которые нуждаются в постоянном постороннем уходе из-за возраста, инвалидности или по состоянию здоровья, могут получить такую услугу от государства.

РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины рассказывает, когда и как можно получить посторонний уход.

Главное: Суть услуги. Постоянный уход предусматривает помощь в бытовых делах (гигиена, питание, передвижение), а не только медицинские манипуляции.

Постоянный уход предусматривает помощь в бытовых делах (гигиена, питание, передвижение), а не только медицинские манипуляции. Кто назначает. Потребность определяют экспертные команды (ЭКОПФО) при установлении инвалидности или врачебные комиссии (ВКК), если статус уже есть.

Потребность определяют экспертные команды (ЭКОПФО) при установлении инвалидности или врачебные комиссии (ВКК), если статус уже есть. Критерии оценки. Комиссии анализируют не диагноз, а реальную способность человека действовать безопасно и без боли по пяти направлениям (самообслуживание, ориентация и т.д.).

Комиссии анализируют не диагноз, а реальную способность человека действовать безопасно и без боли по пяти направлениям (самообслуживание, ориентация и т.д.). Условия получения. Уход назначают при 3-й степени ограничения одного критерия или 2-й степени - двух и более.

Уход назначают при 3-й степени ограничения одного критерия или 2-й степени - двух и более. Документация. Основным документом является заключение формы № 080-4/о, которое обычно выдается на срок действия инвалидности (минимум 12 месяцев).

Основным документом является заключение формы № 080-4/о, которое обычно выдается на срок действия инвалидности (минимум 12 месяцев). Разграничение. Медицинские учреждения лишь подтверждают потребность в помощи, а конкретную сиделку назначают органы соцзащиты.

Из-за тяжелых заболеваний, травм или возрастных изменений человек может столкнуться с трудностями в повседневной жизни - от передвижения по комнате до самообслуживания. Для таких случаев в Украине предусмотрен механизм определения потребности в постоянном постороннем уходе. В частности, помощь встать с кровати, одеться, поесть или сориентироваться в пространстве.

Кто и как устанавливает потребность в уходе

В Украине существуют два основных пути подтверждения такой потребности, в зависимости от ситуации человека:

Экспертные команды (ЭКОПФО) определяют потребность в уходе при оценке повседневного функционирования. Это актуально для тех, кто обращается впервые для установления инвалидности или проходит повторный осмотр. В таком случае лечащий врач в направлении обязательно указывает цель: определение потребности в постоянном постороннем уходе.

Врачебно-консультативные комиссии (ВКК). Если статус инвалидности уже установлен, но человеку нужно лишь документальное подтверждение потребности в уходе для социальных процедур, это можно сделать через ВКК. Комиссия оформляет заключение по форме № 080-4/о.

Что определяют ЭКОПФО

В состав экспертной команды входят практикующие врачи разных специальностей. Она анализирует фактические функциональные возможности человека, а не только наличие диагноза или группы инвалидности. Ключевая задача - установить, может ли человек самостоятельно, безопасно и без угрозы жизни обеспечивать базовые потребности.

При этом учитываются следующие факторы:

частота потребности в помощи (эпизодически, регулярно, постоянно);

(эпизодически, регулярно, постоянно); объем помощи (частичная или полная);

(частичная или полная); эффективность вспомогательных средств реабилитации.

Если при выполнении определенных действий у человека возникает сильная боль или риски для здоровья, считается, что такие действия не могут выполняться самостоятельно. Если экспертная команда устанавливает потребность в уходе, это обязательно указывается в решении по результатам оценки.

Как оценивают критерии на практике

Команда проверяет, способен ли человек выполнять действия стабильно и безопасно по пяти направлениям:

самообслуживание - выполнение ежедневных действий (гигиена, одевание, прием пищи и лекарств);

выполнение ежедневных действий (гигиена, одевание, прием пищи и лекарств); передвижение - темп и расстояние, способность самостоятельно и безопасно выходить из дома;

темп и расстояние, способность самостоятельно и безопасно выходить из дома; ориентация - способность распознавать время, место, ситуацию и людей;

способность распознавать время, место, ситуацию и людей; общение - возможность понятно выразить потребности и получить помощь;

возможность понятно выразить потребности и получить помощь; контроль поведения - соблюдение правил безопасности и социальных норм.

Условия установления потребности в уходе

Решение комиссии зависит от степени выраженности ограничений. Потребность в постоянном постороннем уходе устанавливается, если:

человек имеет значительное (3 степень) ограничение одного или нескольких критериев;

ограничение одного или нескольких критериев; имеется выраженное (2 степень) ограничение двух или более критериев.

В Минздраве отмечают, что выраженное (2 степень) ограничение только одного критерия обычно не является достаточным основанием для установления потребности в уходе. Такую потребность могут установить людям с инвалидностью ІА, ІБ группы, а также II группы при условии соответствующих степеней ограничения.

По результатам оценки человек получает выписку из решения и рекомендации (медицинскую часть индивидуальной программы реабилитации). Документы направляются на электронную почту или заказным письмом.

Что определяют ВКК

В ситуациях, когда инвалидность уже установлена, а человеку нужно лишь документально подтвердить потребность в уходе для социальных процедур без повторной оценки функционирования, такой факт фиксирует врачебно-консультативная комиссия (ВКК).

Комиссия оценивает фактическую зависимость человека от помощи других, учитывая:

передвижение - способность безопасно двигаться дома и вне его (в том числе со средствами реабилитации);

способность безопасно двигаться дома и вне его (в том числе со средствами реабилитации); самообслуживание - выполнение базовых действий (гигиена, одевание, прием пищи и лекарств);

выполнение базовых действий (гигиена, одевание, прием пищи и лекарств); когнитивные и поведенческие нарушения - память, ориентацию, понимание ситуации и контроль поведения;

память, ориентацию, понимание ситуации и контроль поведения; частоту и объем помощи - нужна ли она эпизодически, регулярно или постоянно;

нужна ли она эпизодически, регулярно или постоянно; безопасность - если действия сопровождаются значительным риском для жизни или болью, считается, что человек не может выполнять их самостоятельно.

Основные формы заключений

По результатам рассмотрения ВКК оформляет один из документов: форма № 080-4/о или заключение по форме приказа Минздрава № 667.

Форма № 080-4/о - заключение о наличии нарушений функций, из-за которых лицо нуждается в постоянном постороннем уходе. Он предназначен для регистрации нарушений двигательной активности (параличи) и когнитивных расстройств при различных заболеваниях (шизофрения, болезнь Альцгеймера, Паркинсона, инсульты, последствия травм и т.д.).

Согласно обновленным правилам не нужно указывать конкретный орган, куда предоставляется заключение; разрешена электронная подпись.

Для бессрочной инвалидности заключение бессрочное. В других случаях - на срок инвалидности, но не менее 12 месяцев. Для лиц без статуса инвалидности - на 12 месяцев. Ранее выданные заключения остаются в силе до конца своего срока.

Заключение по форме приказа Минздрава № 667 - для лиц с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства.

Сроки: для I группы - на срок инвалидности. Для II группы - не менее 6 месяцев (или 12 месяцев, если уход осуществляет неработающий пенсионер).

Дальнейшие действия

На основе решения экспертной команды или заключения ВКК начинается оформление социальных услуг и подготовка документов для органов соцзащиты. Соответствующая информация фиксируется в электронной системе.

В Минздраве отмечают, что медицинские институты (ЭКОПФО и ВКК) только подтверждают потребность в уходе. Они не определяют конкретное лицо, которое должно его осуществлять. Этот вопрос решается во время дальнейших процедур оформления соцуслуг за пределами полномочий медицинских учреждений.