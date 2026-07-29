Відмовляють подавати на інвалідність: що робити пацієнтам та куди скаржитися

Після запуску системи оцінювання повсякденного функціонування (ЕКОПФО), яка замінила МСЕК, багато пацієнтів зіткнулися з новою проблемою. Лікар може відмовитися оформлювати направлення на оцінювання.

Чи має він на це право, хто насправді ухвалює рішення про інвалідність і що робити пацієнту в разі відмови, РБК-Україна пояснив адвокат об'єднання адвокатів "Актум" Рустам Нурієв .

Головне: Обов'язок лікаря: Оформлювати електронне направлення та збирати медичні документи для ЕКОПФО має сімейний або лікуючий лікар. Він не вирішує, чи буде надано інвалідність, а лише передає документи експертам.

Оформлювати електронне направлення та збирати медичні документи для ЕКОПФО має сімейний або лікуючий лікар. Він не вирішує, чи буде надано інвалідність, а лише передає документи експертам. Причини відмов: Відмови часто виникають через незнання нової процедури, небажання робити паперову роботу або внутрішні неформальні вказівки керівництва.

Відмови часто виникають через незнання нової процедури, небажання робити паперову роботу або внутрішні неформальні вказівки керівництва. Що робити пацієнту: За відмови варто звернутися до завідувача відділення. Якщо це не допомогло - викликати поліцію для фіксації факту відмови та подавати офіційну скаргу до МОЗ.

За відмови варто звернутися до завідувача відділення. Якщо це не допомогло - викликати поліцію для фіксації факту відмови та подавати офіційну скаргу до МОЗ. Ситуація для військових: Військові можуть повідомити про бажання пройти ЕКОПФО під час ВЛК або оформити направлення у відпустці через сімейного лікаря.

Хто має направляти на ЕКОПФО

За словами адвоката, відповідно до чинної процедури саме сімейний або лікуючий лікар має сформувати пакет медичних документів, оформити електронне направлення та подати його до експертної команди ЕКОПФО.

На відміну від колишньої системи МСЕК, пацієнт більше не повинен самостійно збирати весь пакет документів і звертатися до комісії.

"Його завдання - надати лікарю наявні медичні документи. Лікар має оцінити їх достатність, за потреби призначити додаткові обстеження, сформувати пакет документів і направити його на розгляд експертної команди", - пояснює Нурієв.

Саме на цьому етапі, за його словами, найчастіше й виникають проблеми.

Чому лікарі відмовляють

Адвокат зазначає, що після запуску нової системи частина лікарів просто не знала, як правильно оформлювати направлення. Водночас трапляються й випадки, коли медики не хочуть цим займатися або безпідставно відмовляють пацієнтам.

Особливо складною ситуація є для людей похилого віку, які не знають нової процедури та повністю покладаються на сімейного лікаря.

При цьому лікар не повинен вирішувати, чи заслуговує людина на встановлення інвалідності.

"Їхнє завдання - не ухвалювати рішення замість комісії, а зібрати необхідні документи та направити їх на розгляд", - наголошує адвокат.

Які документи потрібні для направлення

Для оформлення направлення на ЕКОПФО діагноз має бути підтверджений медичною документацією. Зокрема, у документах повинні бути відображені:

встановлений діагноз;

проведене лікування;

перебіг і динаміка захворювання;

результати обстежень;

стійкі порушення функціонування організму.

Якщо наявних документів недостатньо, лікар має право направити пацієнта на додаткові обстеження або лікування для формування повного пакета документів.

Що робити, якщо лікар відмовив

За словами Нурієва, насамперед варто попросити запросити завідувача відділення і вже в його присутності з'ясувати причини відмови. Якщо це не допомогло, адвокат радить діяти офіційно.

"Потрібно викликати поліцію для фіксації факту відмови, після чого звернутися зі скаргою до Міністерства охорони здоров'я України", - зазначає він.

При цьому важливо, щоб скаргу було офіційно зареєстровано.

Після цього МОЗ визначає орган, який розглядатиме звернення, контролює процес його розгляду та відповідає за надання офіційної відповіді заявнику.

Чи несе лікар відповідальність

Як наголошує адвокат, навіть якщо відмова є наслідком внутрішніх вказівок керівництва медичного закладу, відповідальність перед пацієнтом несе саме лікар, який відмовився оформлювати направлення.

"Лікарі повинні розуміти свою відповідальність за відмову в оформленні направлення. Навіть якщо відповідна вказівка надходить від завідувача, безпосередньо відмовляє пацієнту саме лікар", - пояснює Нурієв.

Якщо сімейний лікар принципово відмовляється виконувати свої обов'язки або некоректно поводиться з пацієнтом, одним із практичних рішень може бути укладення декларації з іншим сімейним лікарем.

Аналогічна проблема виникає і з довідками ЛКК

Адвокат звертає увагу, що схожі труднощі виникають і під час отримання висновків лікарсько-консультаційної комісії (ЛКК), зокрема довідок про потребу людини в постійному сторонньому догляді.

Такі документи необхідні для оформлення відстрочки від мобілізації, підтвердження факту здійснення догляду, призначення соціальних послуг, компенсацій та ухвалення рішень органами соціального захисту.

За словами Нурієва, існує негласна практика, коли окремим лікарям фактично рекомендують не видавати такі довідки людям, які можуть самостійно пересуватися. Однак це не дає підстав відмовляти людині в направленні на відповідну комісію.

Як діяти військовослужбовцям

Окремо адвокат пояснив порядок дій для військовослужбовців.

Якщо військовий хоче пройти ЕКОПФО, він має повідомити про це під час проходження військово-лікарської комісії.

Якщо ВЛК відмовляється оформлювати направлення, такі випадки необхідно фіксувати та оскаржувати.

Водночас, за словами Нурієва, на практиці найшвидшим варіантом нерідко стає звернення до сімейного лікаря під час відпустки, адже він також має право оформити направлення на ЕКОПФО.

Чи покращується ситуація

Попри труднощі на старті реформи, ситуація поступово змінюється.

Як зазначає адвокат, лікарі вже мають більше практичного досвіду роботи з новою процедурою, а пацієнти дедалі частіше звертаються саме за проходженням ЕКОПФО.

Втім випадки безпідставної відмови в оформленні направлення все ще трапляються, тому пацієнтам важливо знати: рішення про встановлення інвалідності ухвалює експертна команда, а не сімейний чи лікуючий лікар. Саме тому відмова оформити направлення за наявності медичних підстав може бути оскаржена.