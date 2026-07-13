Не дают группу инвалидности. Как оспорить заключение медиков, чтобы решение пересмотрели

Заключения медицинских комиссий ЭКОПФО часто вызывают вопросы у пациентов, которые рассчитывают на честную оценку своего здоровья. Заключение комиссии можно оспорить, но многие по разным причинам решают этим просто не заниматься.

Каковы реальные временные рамки процедуры, почему один лишь диагноз больше не является главным фактором и как правильно действовать, - рассказал в комментарии РБК-Украина адвокат объединения адвокатов "Актум" Рустам Нуриев .

Главное: Шанс на успех . При наличии объективных медицинских оснований более 90% решений комиссии можно успешно обжаловать.

. При наличии объективных медицинских оснований более 90% решений комиссии можно успешно обжаловать. Временные рамки . Процедура апелляции и пересмотра дела, как правило, длится от 1 до 3 месяцев.

. Процедура апелляции и пересмотра дела, как правило, длится от 1 до 3 месяцев. Новый подход к оценке . Теперь ключевую роль играет не только диагноз, но и реальная способность человека к самообслуживанию.

. Теперь ключевую роль играет не только диагноз, но и реальная способность человека к самообслуживанию. Документы как доказательства . Успех обжалования полностью зависит от четкой фиксации всех осложнений еще до начала процедуры.

. Успех обжалования полностью зависит от четкой фиксации всех осложнений еще до начала процедуры. Оценка функциональности. Комиссия подробно анализирует качество жизни пациента, поэтому акцент следует делать на ограничениях в быту.

"В 90% случаев решение можно оспорить". Как это сделать

Обжалование медицинских заключений в Украине считают сложным бюрократическим процессом, и многие пациенты опускают руки еще на старте.

Однако адвокатская практика доказывает обратное: если у вас есть все нужные доказательства, то юридически правильные действия приносят результат.

"Практика показывает, что бояться этой процедуры не стоит. Если у пациента действительно есть реальные медицинские основания, зафиксированные болезни или осложнения, которые комиссия проигнорировала или оценила поверхностно, то в 90% случаев такое решение можно будет успешно обжаловать. Главное - иметь железобетонную документальную базу от профильных врачей", - подчеркивает в разговоре с РБК-Украина адвокат Рустам Нуриев.

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По словам юриста, ввязываться в этот процесс однозначно стоит, если заключение комиссии напрямую влияет на ваши права, статус или возможность дальнейшего лечения.

Как отмечает эксперт, любой спор с медико-экспертными органами требует от пациента выдержки.

Процесс не происходит за несколько дней, ведь предполагает истребование документов, подачу жалоб и проведение повторных заседаний.

"По времени весь этот процесс может занимать от одного до трех месяцев. Это средний срок, за который удается пройти все бюрократические звенья и добиться пересмотра дела или назначения дополнительного обследования", - объясняет адвокат.

Учитывайте свое состояние, не только диагноз.

Медико-экспертная система в Украине претерпела существенные трансформации, и пытаться пройти обжалование по "старым лекалам" - это распространенная ошибка, которая ведет к проигрышу.

Сегодня оценивание пациента происходит комплексно: раньше процедура была другой, и смотрели чаще на сам диагноз.

Теперь руководитель и члены комиссии смотрят не просто на название болезни в медицинской карточке, а на общее качество жизни человека и то, как он изменился.

"Сейчас вся система работает по обновленному комплексному подходу, оценивание идет совсем не так, как раньше. Пациентам во время подготовки документов и общения с экспертами стоит обязательно учитывать способность к самообслуживанию. Это один из ключевых критериев. Именно на этом комплексном анализе функциональности организма сейчас и строятся заключения", - говорит Рустам Бейказович.