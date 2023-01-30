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Нидерланды о самолетах для Украины: табу нет, но запросов еще не было

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Нидерланды, Понедельник 30 января 2023 23:13
Нидерланды о самолетах для Украины: табу нет, но запросов еще не было Фото: премьер-министр Нидерландов Марк Рютте (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 30 января, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что у них нет табу на поставку истребителей F-16 для Украины, однако подчеркнул, что никаких заявок об этом они не получали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NOS.

"Поставок нет, запросов тоже нет", – сказал премьер-министр Нидерландов.

На совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном Рютте также сказал, что, по его мнению, нет табу в поддержку Украины в выигрыше войны с Россией.

"Но это действительно будет очень большой следующий шаг, если дело дойдет до этого", - подчеркнул он.

В свою очередь Макрон также не исключил поставки истребителей Украине, подчеркнув, что нет ничего запрещенного в этом.

Напомним, сегодня Польша официально объявила о готовности передать Украине самолеты F-16. Однако для этого есть некоторые условия.

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