Нидерланды о самолетах для Украины: табу нет, но запросов еще не было
Сегодня, 30 января, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что у них нет табу на поставку истребителей F-16 для Украины, однако подчеркнул, что никаких заявок об этом они не получали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NOS.
"Поставок нет, запросов тоже нет", – сказал премьер-министр Нидерландов.
На совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном Рютте также сказал, что, по его мнению, нет табу в поддержку Украины в выигрыше войны с Россией.
"Но это действительно будет очень большой следующий шаг, если дело дойдет до этого", - подчеркнул он.
В свою очередь Макрон также не исключил поставки истребителей Украине, подчеркнув, что нет ничего запрещенного в этом.
Напомним, сегодня Польша официально объявила о готовности передать Украине самолеты F-16. Однако для этого есть некоторые условия.
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