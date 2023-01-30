Нидерланды о самолетах для Украины: табу нет, но запросов еще не было

Сегодня, 30 января, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что у них нет табу на поставку истребителей F-16 для Украины, однако подчеркнул, что никаких заявок об этом они не получали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NOS.

"Поставок нет, запросов тоже нет", – сказал премьер-министр Нидерландов. На совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном Рютте также сказал, что, по его мнению, нет табу в поддержку Украины в выигрыше войны с Россией. "Но это действительно будет очень большой следующий шаг, если дело дойдет до этого", - подчеркнул он.