Отмывание российских денег через казино. ГБР задержало члена КРАИЛ

Дело PIN-UP

Напомним, 18 декабря 2024 года сотрудники ГБР задержали руководителя КРАИЛ Ивана Рудого. Его подозревают в пособничестве государству-агрессору, а также в незаконном хранении наркотических средств в крупных размерах.

Дело касается поддержки деятельности в Украине онлайн-казино, владельцами которого являются россияне. По данным источников РБК-Украина - это казино PIN-UP.

Также сообщалось о задержании номинального владельца онлайн-казино PIN-UP Игоря Зотько.

Сейчас правоохранители принимают меры по взысканию арестованных активов онлайн-казино и передаче их в пользу Украины. Речь идет о более 2,6 млрд гривен (это общая сумма арестованных средств с учетом прибыльных финансовых операций).

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