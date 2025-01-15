Відмивання російських грошей через казино. ДБР затримало члена КРАІЛ

Справа PIN-UP

Нагадаємо, 18 грудня 2024 року працівники ДБР затримали керівника КРАІЛ Івана Рудого. Його підозрюють у пособництві державі-агресору, а також у незаконному зберіганні наркотичних засобів у великих розмірах.

Справа стосується підтримки діяльності в Україні онлайн-казино, власниками якого є росіяни. За даними джерел РБК-Україна - це казино PIN-UP.

Також повідомлялося про затримання номінального власника онлайн-казино PIN-UP Ігоря Зотько.

Наразі правоохоронці вживають заходів щодо стягнення арештованих активів онлайн-казино та передання їх на користь України. Йдеться про понад 2,6 млрд гривень (це загальна сума арештованих коштів з урахуванням прибуткових фінансових операцій).

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