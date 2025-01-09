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В Украине задержали номинального владельца онлайн-казино PIN-UP

Украина, Четверг 09 января 2025 16:49
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В Украине задержали номинального владельца онлайн-казино PIN-UP Фото: в Украине задержали номинального владельца онлайн-казино (dbr.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая, Юлия Акимова

Правоохранители задержали номинального владельца онлайн-казино PIN-UP. Его подозревают в отмывании российских денег.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований и источники.

По данным источников РБК-Украина, речь идет о владельце PIN-UP Ukraine Игоре Зотько.

По данным следствия, реальными владельцами этого бизнеса являются россияне, которые использовали казино для отмывания денег и финансирования вооруженной агрессии против Украины.

В то же время известно, что задержанный не имел законных источников для внесения 30 млн гривен в уставный капитал компании, а также достаточно длительное время находился на территории Республики Кипр, где проводил совместное время с гражданами РФ - реальными владельцами онлайн-казино.

Документально подтверждены связи этого онлайн-казино с представителями РФ и российским капиталом, а также с подсанкционными в Украине субъектами.

"Связанные с деятельностью онлайн-казино лица осуществляют свою хозяйственную деятельность на территории т. н. "ЛНР", наполняя таким образом бюджет агрессора. За их счет финансируется силовой блок, оборонно-промышленный комплекс российской федерации, а также вооруженная агрессия против Украины", - отметили в ГБР.

На основании собранных доказательств сообщено о подозрениях фактическим владельцам казино, директору, владельцу торговой марки и руководителю КРАИЛ.

Правоохранители отметили, что ранее суд удовлетворил ходатайство ГБР и Офиса Генерального прокурора о передаче в АРМА более 2,6 миллиарда гривен (это общая сумма арестованных средств с учетом прибыльных финансовых операций), арестованных на счетах онлайн-казино, связанного с представителями государства-агрессора.

Сейчас суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей бенефициарным владельцам онлайн-казино, директору и владельцу торговой марки и доменного имени.

Напомним, что в прошлом месяце суд избрал меру пресечения для главы Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Ивана Рудого.

Подробнее об этом можно узнать в материале РБК-Украина.

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